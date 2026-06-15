Nueve detenidos y tres heridos en una pelea vecinal por el ruido de una fiesta en un piso de Alicante

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ALICANTE, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a nueve personas tras una pelea en un piso de Alicante a causa de las quejas de un vecino por el ruido de una fiesta en una vivienda contigua que se prolongó toda la noche. El vecino realizó varios disparos con una pistola, pero no impactaron sobre ninguna persona, y hubo tres heridos por golpes y lanzamiento de objetos.

Los hechos tuvieron lugar a primera hora de este pasado domingo en un edificio del barrio Juan XXIII, en la zona norte de Alicante, cuando un vecino recriminó a varias personas del piso contiguo el ruido de la fiesta que se prolongaba desde el día interior, informan fuentes de la Policía.

Seguidamente, la discusión se caldeó y alguno de los participantes en la fiesta intentó acceder por el balcón a la casa del vecino que se había quejado, además de lanzar objetos. El vecino tenía una pistola y realizó varios disparos.

Como consecuencia de esta riña hubo tres heridos por golpes y lanzamiento de objetos como botellas, ninguno por arma de fuego, así como impactos de bala en tres vehículos estacionados en la calle. Finalmente se detuvo a nueve personas: ocho participantes en la fiesta y el vecino que se quejó.

A este último hombre, español y nacido en el 2002, se les imputan los delitos de tenencia ilícita de armas, lesiones y daños. A los otros ocho, de nacionalidad colombiana y nacidos entre 1980 y 2001, de amenazas, allanamiento de morada, daños y lesiones.