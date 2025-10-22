Nuevo paso para la zona comercial del Nou Mestalla

Archivo - Imagen de las obras del Nou Mestalla. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento da luz verde a la compatibilidad del uso terciario y el deportivo en la parcela en la que se construye el nuevo estadio del Valencia

VALÈNCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha aprobado este miércoles, en la Comisión de Urbanismo, la compatibilidad del uso terciario --destinado, entre otras cosas, a zona comercial-- con el deportivo en la parcela en la que se construye el nuevo estadio del Valencia CF, el Nou Mestalla, situada en barrio de Benicalap entre las avenidas Corts Valencianes y Nicasio Benlloch.

La medida ha salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno de la ciudad, formado por PP y Vox; y de uno de los grupos de la oposición, el PSPV-PSOE. El otro grupo fuera del ejecutivo, Compromís, se ha abstenido, según han precisado a Europa Press fuentes municipales.

Esta decisión pasará el próximo martes por el pleno del consistorio, la sesión ordinaria de octubre, para ratificar su aprobación antes de su publicación.

El acuerdo contempla aprobar definitivamente el Estudio de Detalle del edificio de usos compatibles con el uso dominante deportivo de la parcela GSP-1 ubicada en la Zona B Corts Valencianes, presentado por la mercantil Valencia C.F. S.A.D..

Asimismo, recoge la estimación parcial de la alegación presentada por AIC Equip, S.L. y desestimar la planteada por la Asociación para la Libertad del Valencia C.F..

La decisión se notificará a la mercantil Valencia C.F. S.A.D., a quienes han formulado alegaciones y a la Asociación Vecinal Benicalap-Entrecaminos y a los servicios municipales afectados.

Asimismo, el acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Valencia, condicionado a que el club de fútbol realice el previo ingreso en la tesorería del Ayuntamiento de València del coste total, IVA incluido, de la construcción del polideportivo municipal que se ha de levantar junto al Nou Mestalla a cargo de esta entidad deportiva.

El polideportivo lo construirá el consistorio, de acuerdo con la valoración actualizada efectuada por la Fundación Deportiva Municipal y como se establece en la Ficha de Gestión de la Zona B Corts Valencianes del Plan de la Actuación Territorial Estratégica Valencia Club de Fútbol referida a la edificación del nuevo estadio, pero asumirá su coste la entidad deportiva.

La compatibilidad se ha aprobado después de que el club presentara a la administración local el escrito en el que solicitaba iniciar el trámite para la aprobación de un estudio de detalle del edificio de usos compatibles con el uso dominante deportivo de la parcela en la que se construye el Nou Mestalla --la GSP-1 en la Zona B Corts Valencianes--.

Se pedía "concretar las condiciones de volumen y forma de las edificaciones propuestas para la citada parcela" y posibilitar "la integración arquitectónica entre sí de todas las edificaciones del ámbito, especialmente con el estadio", así como "estudiar todos los parámetros que intervienen en el objetivo de potenciar espacios de calidad".

((Habrá ampliación))