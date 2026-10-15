El nuevo Patricova aumenta un 61% la superficie inundable en zona dana y fija medidas como elevar las nuevas viviendas

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, durante la presentación de la revisión del Patricova - GVA

VALÈNCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La primera fase de la revisión del Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova) incrementa en un 61,2 % el territorio sujeto a peligrosidad en la zona afectada por la dana del 29 de octubre de 2024, al pasar de 27.162 hectáreas a 43.779 hectáreas.

Este aumento de la superficie en riesgo obligará a incrementar las medidas correctoras en los terrenos que puedan urbanizarse en el futuro. El estudio recomienda aplicar nuevas medidas en nuevos planeamientos como elevar las viviendas a la altura de sus cotas de inundación en función de la peligrosidad detectada, la prohibición de parkings subterráneos en los casos de peligrosidad media o directamente prohibiciones de construcción en las zonas más expuestas.

Así lo han explicado durante la presentación de los resultados finales de la revisión el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, y uno de los principales autores del estudio, Félix Francés, responsable del Grupo de Investigación de Modelación Hidrológica y Ambiental de la Universitat Politècnica de València (UPV).

El documento se corresponde a la primera fase de la revisión, centrada en la zona afectada por la dana, y posteriormente se extenderá el estudio al resto de la Comunitat Valenciana. Esta primera revisión se publicará este viernes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y se iniciará el plazo de información pública por un periodo de 20 días hábiles. En paralelo, se notificará a los municipios afectados y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Tras estos plazos establecidos, se aprobará el plan.

En concreto, esta primera fase del nuevo Patrivoca se ha centrado en cuatro ámbitos especialmente afectados por las inundaciones de 2024: el Alto Magro, el Bajo Magro, los barrancos de l'Horta Sud y el Bajo Turia, aguas abajo del embalse de Loriguilla. Los trabajos de detalle abarcan 51 municipios, mientras que los 85 incluidos en la relación facilitada por la Generalitat han sido objeto de algún tipo de análisis.

UN 125% MÁS DE ZONA INUNDABLE EN HORTA SUD

El nuevo Patricova aumenta significativamente la peligrosidad en l'Horta Sud, que pasa de 7.301 hectáreas en distintos niveles de riesgo a 16.478 hectáreas, un 125,7% más. También se incrementa especialmente la zona inundable del Bajo Turia, que pasa de 7.621 hectáreas a 13.903. En cambio, los incrementos son más ligeros en el Alto y Bajo Magro, de alrededor del 9%.

Así, los nuevos estudios dan mayor importancia a la inundación catastrófica con periodos de retorno elevados de 2.000 años, como la que se produjo en 2024. La mayor parte del incremento de la inundabilidad se corresponde a la peligrosidad 7, la catastrófica, que se introduce por su utilidad en emergencias y en la educación de la ciudadanía, ha explicado el catedrático.

La nueva cartografía contempla escenarios con periodos de retorno de 25, 100, 500 y 2.000 años y establece siete niveles de peligrosidad. En base a estos niveles, se recomiendan una serie de restricciones.

ELEVAR VIVIENDAS Y PROHIBIR PARKINGS SUBTERRÁNEOS

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha explicado que el estudio incluye propuestas en los municipios basadas en su nivel de peligrosidad, entre ellas la adaptación de edificaciones; la incorporación de zonas de laminación e infraestructuras verdes, como los parques inundables que proyecta la Generalitat; la relocalización de usos vulnerables y la mejora de las condiciones de evacuación y autoprotección.

Por ejemplo, en los criterios para nuevas edificaciones y las reformas integrales, se plantea elevar las viviendas hasta las cotas de inundación con periodo de retorno de 500 años. En tejidos urbanos consolidados, si el calado de las viviendas es de más de 80 cm, se deben elevar hasta el calado; si es menor de 80 cm, se deben elevar al menos a 80 cm y complementar con medidas de autoprotección.

En las zonas sujetas a mayor nivel de peligrosidad (6-7), se recogen directamente prohibiciones para determinadas construcciones. Martínez Mus ha destacado que, en función de los grados de peligrosidad del territorio, también se recomienda evitar construcciones en zonas especialmente vulnerables, trabajar en nuevos encaucamientos y obras de protección del territorio.

PREPARARSE ANTE LA "INCERTIDUMBRE"

Félix Francés ha apuntado que el grado de "rareza" de un evento "depende de la variable aleatoria seleccionada" y, por tanto", "la extremalidad de la precipitación en el futuro se incrementará, pero hay una incertidumbre significativa en los resultados".

El conseller ha indicado que los estudios conforman que las inundaciones del 29 de octubre, especialmente en la cuenca del Poyo, tienen un periodo de retorno de 2.000 años, "algo que sabíamos que era extraordinario, pero eso no quiere decir que no tengamos que estar prevenidos también".

Martínez Mus ha señalado que el objetivo de la Generalitat es "utilizar lo que hemos aprendido para proteger mejor el futuro" y ha asegurado que el objetivo de las restricciones "no es impedir el desarrollo de la Comunitat Valenciana, es conseguir que se produzca ese desarrollo en las condiciones necesarias para reducir la vulnerabilidad".

IMPLEMENTACIÓN EN LOS MUNICIPIOS

Durante la presentación, a la que han asistido medio centenar de alcaldes y representantes de municipios afectados, se ha puesto de manifiesto que de 74 municipios evaluados, solo 12 habían adaptado su Plan General Estructural al riesgo de inundación y en 31 la gestión del riesgo se aborda en fases avanzadas del desarrollo urbanístico, "cuando muchas decisiones territoriales ya están tomadas", ha apuntado Mus.

Los resultados ofrecen a los ayuntamientos una base técnica más precisa para orientar sus decisiones y aportan a la Generalitat nuevos elementos científicos para continuar la revisión normativa. Esta primera fase se ha centrado en los ámbitos donde la dana puso de manifiesto mayores necesidades de actualización, con la previsión de extender progresivamente el trabajo al conjunto de la Comunitat Valenciana.

Respecto a si la revisión del Patricova puede afectar a obras en marcha, Martínez Mus ha indicado que "hay una parte del trabajo que corresponde a la competencia exclusivamente municipal, que tendrá que medir cada ayuntamiento si quiere o no revisar lo que ya tiene como zona urbana".

"Nosotros estaremos siempre al lado de los ayuntamientos, pero tampoco vamos a eliminar esa competencia municipal, porque obviamente corresponde a cada ayuntamiento decidir qué es lo que quiere hacer en su término, siempre con la tutela correspondiente y en la vigilancia que nos toca como administración autonómica", ha añadido.