Los nuevos consellers toman posesión este jueves, antes de la reunión del primer pleno del Consell de Pérez Llorca

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a su salida de una rueda de prensa - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los consellers del nuevo ejecutivo valenciano de Juanfran Pérez Llorca tomarán posesión este jueves, a las 9.30 horas, en un acto institucional en el Palau de la Generalitat, un día después de que el 'president' haya dado a conocer la composición del nuevo Consell.

Al finalizar este acto, a partir de las 10.30 horas está programada la primera reunión del pleno del Consell presidida por Pérez Llorca, según la agenda de este jueves de Presidencia.

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) ha publicado este miércoles por la tarde el Decreto 16/2025 del 'president' por el que se determinan el número y la denominación de las consellerias y sus competencias del nuevo Consell. Además, ha emitido el decreto por el que se dispone el cese de los consellers salientes y el nombramiento de los nuevos.

Como ya ha anunciado Pérez Llorca este miércoles, en su primera comparecencia en el Palau de la Generalitat para dar a conocer su gobierno, la administración del Consell se estructura en 12 departamentos: Presidencia y 11 consellerias, tres de ellas con rango de vicepresidencia.

En concreto, la Vicepresidencia primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad; la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Presidencia; la Vicepresidencia tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación; la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública; la Conselleria de Sanidad; la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia; la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades; la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca; la Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación; la Conselleria de Emergencias e Interior, y la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio.

En el primer decreto, firmado por Pérez Llorca y publicado en una edición del DOGV bis, se explica que se considera "adecuado" una estructura con 12 departamentos "a fin de desarrollar el programa político del Consell de una manera eficaz y con una utilización lo más eficiente posible de los medios humanos y materiales" de la administración.

COMPETENCIAS

Se asignan a la Presidencia de la Generalitat las competencias recogidas en el artículo 12 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat Valenciana.

La Vicepresidencia primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, que ostentará Susana Camarero, tendrá las competencias en materia de vivienda, intermediación y conciliación laboral, fomento del empleo, inspección de trabajo, seguridad y salud laboral, relaciones laborales, cooperativismo y economía social y formación profesional para el empleo, trabajo, juventud, igualdad y mujer.

La nueva Vicepresidencia segunda y Conselleria de Presidencia, con la incorporación de Pepe Díez al Consell, asumirá las competencias de asesoramiento al 'president' e impulso de la acción interdepartamental del Consell, análisis, prospectiva, proyectos estratégicos; relaciones con la Unión Europea, el Estado y otras comunidades autónomas; comunicación institucional de la Generalitat, promoción institucional, administración local, relaciones con los medios de comunicación social, deporte, política lingüística, así como las competencias en materia de relaciones con las Corts, publicaciones, representación y defensa en juicio y asesoramiento en derecho a la Generalitat. Además, la Vicepresidencia segunda contará con la Oficina del Secretariado del Consell, que coordinará la acción del Consell.

En tercer lugar, la Vicepresidencia tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, departamento en el que continúa Vicente Martínez Mus, coordinará todas las acciones relacionadas con la recuperación tras la dana, incluida la coordianción de relaciones con otras administraciones. También las competencias de medio ambiente, prevención de incendios, caza, bienestar animal, urbanismo y vertebración del territorio, energía, obras públicas, y transportes, puertos y aeropuertos.

La Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública, en la que se estrena José Antonio Rovira, ostentará las competencias de economía, simplificación administrativa, patrimonio y proyectos y fondos europeos, hacienda, financiación, función pública, tecnologías de la información y la comunicación de la administración, sector público empresarial y fundacional de la Generalitat y consorcios no sanitarios adscritos a la Generalitat.

La Conselleria de Sanidad, en la que continúa Marciano Gómez, desarrollará las competencias en materia de sanidad, a excepción de las emergencias sanitarias, y las de salud pública, salud mental, farmacia, evaluación, investigación sanitaria, calidad y atención al paciente.

La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, con la incorporación de Elena Albalat, dirigirá las políticas de prestación social, servicios sociales, dependencia, personas con discapacidad, familias, infancia y adolescencia, adopciones, personas migrantes, cooperación al desarrollo y voluntariado social.

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, donde se estrena Mª Caremen Ortí, ostentará las competencias de educación, formación profesional reglada, cultura, promoción cultural, patrimonio cultural, universidades, ciencia e investigación.

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca --en la que sigue Miguel Barrachina, ahora nuevo portavoz del Consell-- desarrollará las competencias de agricultura, ganadería, pesca, alimentación, política agraria común, regadíos y recursos hídricos.

La Conselleria de Emergencias e Interior, de nuevo con Juan Carlos Valderrama al frente, dirigirá las competencias de interior, protección civil, gestión de la unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana, extinción de incendios y gestión de competencias de situaciones de emergencia, incluidas las sanitarias.

La Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación, donde continúa Nuría Martínez, ostentará las competencias de justicia y de gestión de consultas populares, autogobierno, colegios profesionales, fundaciones, asociaciones, registros y notariado, transparencia y participación.

Por último la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, en la que sigue Marian Cano, desarrollará las competencias de industria, turismo, emprendimiento e internacionalización, investigación e innovación tecnológicas, sectores productivos, comercio interior y exterior, ferias sectoriales y actividades promocionales, artesanía y consumo.

Este decreto incluye una disposición transitoria que establece que esta reorganización no modificará la asignación inicial de los créditos presupuestarios consignados en los programas hasta la apertura contable del ejercicio 2026.

CESES Y NOMBRAMIENTOS

En el segundo decreto se dispone el cese de los consellers que salen o cambian de competencias. La única de ellos que no continuará es la hasta ahora consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino. A todos ellos, como es habitual en los cambios de gobierno, se les agradecen los servicios prestados.

Además, se revoca el nombramiento de Camarero como secretaria y portavoz del Consell. La secretaría dependerá a partir de ahora del nuevo vicepresidente segundo y la portavocía del conseller de Agricultura.