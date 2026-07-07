Nunsys Cloud inaugura su nuevo centro de datos en Paterna ante la creciente demanda de IA y ciberseguridad

Inauguración del centro de Nunsys Cloud en Paterna - NUNSYS
VALÈNCIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -
La compañía tecnológica Nunsys Group ha inaugurado este martes en Paterna (Valencia) su nuevo Centro de Procesamiento de Datos (CPD) integrado en Nunsys Cloud, una infraestructura que refuerza la capacidad de la compañía para responder a la creciente demanda de servicios cloud, inteligencia artificial, ciberseguridad y continuidad de negocio por parte de organizaciones públicas y privadas.
Las instalaciones, con una inversión de diez millones de euros, están concebidas para "convertirse en uno de los principales nodos tecnológicos del arco mediterráneo", ha afirmado la empresa en un comunicado.
El acto ha contado con la participación de la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalitat, Marián Cano; el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, y la concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de València, Paula Llobet, quienes han acompañado al cuerpo directivo de Nunsys Group, liderado por su presidente Paco Gavilán.
Tras un profundo proceso de renovación que ha durado 7 meses, el nuevo CPD supone "un paso decisivo dentro de la estrategia de crecimiento" de Nunsys Cloud y amplía significativamente su capacidad operativa con 450m2 de superficie total, 150 racks y capacidad para alojar hasta 5.000 servidores.
El data center cuenta además con la certificación Tier III y cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en categoría Alta, garantizando los máximos estándares de disponibilidad, resiliencia y protección de la información.
La puesta en marcha del nuevo CPD ha requerido una inversión inicial de 10 millones de euros, a la que se sumará un plan de inyecciones económicas adicionales durante los próximos cinco años. Esta hoja de ruta permitirá ampliar servicios, incrementar la capacidad tecnológica y consolidar el posicionamiento de Nunsys Cloud como proveedor de infraestructuras digitales de proximidad para organizaciones que requieren altos niveles de rendimiento, seguridad y soberanía del dato.
Actualmente, el data center de Nunsys Cloud presta servicio a 1.500 clientes y registra una facturación anual cercana a los 3 millones de euros. Con esta inauguración, Nunsys Group refuerza su estrategia para convertirse en uno de los principales operadores tecnológicos de proximidad en España, esperando duplicar su base de clientes y elevar su volumen de negocio hasta los 10 millones al final del siguiente lustro.
"APUESTA POR EL FUTURO DIGITAL"
Durante su intervención, Gavilán ha destacado que "esta inauguración no solo representa la apertura de una nueva infraestructura: es una apuesta por el futuro digital de nuestro país y por la capacidad de las empresas e instituciones para innovar con garantías".
La consellera Marián Cano ha destacado que este tipo de iniciativas "demuestran la capacidad de la Comunitat para captar proyectos estratégicos que aporten valor añadido a la economía valenciana", y ha resaltado que la región "está preparada para continuar creciendo de la mano de empresas que apuestan por el talento y la innovación".
Juan Antonio Sagredo ha alabado la apuesta de Nunsys Group "ya que confirma que nuestra ciudad y nuestro Parque Tecnológico siguen consolidándose como uno de los grandes referentes tecnológicos y empresariales de España, capaces de atraer inversiones estratégicas, impulsar la innovación y generar empleo de alta cualificación".
Por su parte, la concejala del Ayuntamiento de València Paula Llobet, ha señalado que la ciudad y su área de influencia "continúan consolidándose como un polo de atracción para proyectos tecnológicos e infraestructuras digitales avanzadas, reforzando nuestra competitividad y generando nuevas oportunidades para el desarrollo económico basado en la innovación".
Junto a los portavoces institucionales, el evento ha reunido a numerosos fabricantes tecnológicos que deseaban sumarse como colaboradores a esta puesta de largo de Nunsys Cloud: Cohesity, CommScope, Extreme Networks, Fortinet, HPE, Lenovo, Netskope, Paessler, Parallels, RUCKUS Networks, Veeam Software y VMware by Broadcom de la mano de su distribuidor Arrow ECS.