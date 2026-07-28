Nunsys Group factura 305 millones de euros en 2025 y crece a un ritmo superior al 18%

Nunsys Group - NUNSYS GROUP

VALÈNCIA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consultora tecnológica Nunsys Group alcanzó en 2025 una facturación agregada de 305 millones de euros, lo que supone un incremento por encima del 18% frente a la registrada en 2024, "confirmando la solidez de un modelo de negocio basado en la especialización tecnológica, la innovación y la generación de valor para sus clientes", según ha informado la entidad en un comunicado.

Asimismo, el EBITDA ascendió hasta los 23 millones de euros, mejorando un 28% los resultados obtenidos el año anterior y reforzando la capacidad de inversión del grupo en nuevas tecnologías y expansión internacional.

La evolución de la compañía "confirma una trayectoria de crecimiento continuado durante el último lustro", han apuntado. Desde 2020, cuando el grupo registró una cifra de negocio cercana a los 43 millones de euros a pesar de la pandemia, Nunsys Group ha multiplicado por siete su volumen de facturación.

Tras alcanzar los 137,7 millones en 2022 gracias a la integración de Sothis; los 189,8 millones en 2023 (año de la adquisición de Inycom); y los 257,6 millones en 2024, la compañía mantiene una evolución ascendente que la sitúa entre los principales grupos tecnológicos de capital 100% español. Paralelamente, el EBITDA ha seguido la misma tendencia, pasando de 3,1 millones de euros en 2020 a los 23 millones actuales.

"Los resultados de 2025 demuestran la sostenibilidad de un modelo empresarial que combina innovación, rentabilidad y expansión internacional. Gracias a todo ello, Nunsys Group continúa generando valor para clientes, profesionales y socios tecnológicos", ha afirmado su presidente, Paco Gavilán.

El crecimiento económico ha venido acompañado de una mayor capacidad para generar empleo y riqueza. Durante 2025, el gasto salarial alcanzó los 115 millones de euros. De esta cifra, 88 millones de euros correspondieron al coste salarial y 27 millones de euros a las contribuciones a la Seguridad Social.

Este crecimiento también se ha traducido en una mayor confianza del mercado: en 2025, Nunsys Group superó los 8.500 clientes activos y desarrolló proyectos tecnológicos en 45 países, "consolidando su estrategia de internacionalización a la vez que mantiene el grueso de su actividad en el mercado nacional", han señalado desde la entidad.

La compañía ha afirmado que continúa reforzando su posicionamiento como socio tecnológico de referencia tanto para empresas privadas como para administraciones públicas, impulsando iniciativas de transformación digital en sectores estratégicos como defensa, industria, salud, energía, educación o banca.

De cara a este 2026, el grupo mantiene unas perspectivas de evolución igualmente ambiciosas. La previsión contempla incrementar la facturación agregada en un 12%, superar los 9.000 clientes activos y continuar fortaleciendo su estrategia de crecimiento inorgánico mediante la integración de nuevas compañías especializadas que le permitan alcanzar la marca de 40 empresas adquiridas a lo largo de su historia.

Esta hoja de ruta se apoyará en el desarrollo de soluciones propias, la consolidación de alianzas con los principales fabricantes tecnológicos internacionales y la ejecución de proyectos de alto impacto vinculados a la inteligencia artificial, computación cloud, ciberseguridad, analítica avanzada, gemelos digitales, automatización industrial e infraestructuras críticas.