Las obras de Antoni Tàpies llegan a València para su exposición monográfica en la Fundación Bancaja

Montaje de la exposición de Tàpies - FUNDACIÓN BANCAJA

VALÈNCIA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las obras de Antoni Tàpies están ya en València para la exposición monográfica en la Fundación Bancaja, donde se ha iniciado el proceso de montaje de la muestra para su apertura al público este próximo viernes.

'Tàpies. Última década (2002-2012)' reunirá una veintena de obras de gran formato, algunas inéditas, procedentes de la colección de la familia, que revisarán la producción durante los últimos diez años de vida de uno de los artistas "más destacados del siglo XX y máximo exponente del informalismo europeo a nivel internacional", según ha informado la entidad en un comunicado.

La muestra monográfica, que podrá visitarse hasta el 30 de agosto, profundizará en la última etapa de la trayectoria artística de Tàpies con obras "especialmente representativas que revelan su esencia como artista".

Tàpies nació en Barcelona (1923-2012) en el seno de una familia de la burguesía catalana, culta y con tradición política y librera, que le transmite su amor por los libros, la lectura y la cultura en general.

Sus primeras exploraciones pictóricas, marcadas aún por el surrealismo, en la segunda mitad de los años 40 y principios de los 50, le sirvieron como base para la investigación de la naturaleza física de los objetos y de su materialidad.

Muy pronto su trabajo se decantó por una búsqueda de nuevos parámetros expresivos donde la textura tuvo un "papel primordial". Pronto aparecen obras con relieves, fragmentos arrancados, laceraciones o grietas, que remiten a los horrores de la Guerra Civil y a la vez entroncan con el arte informalista del que se convirtió en máximo exponente a nivel internacional.

Más tarde, la incorporación de formas de puertas, ventanas, del cuerpo humano y de la utilización del collage y el assemblage lo llevaron a un trabajo personalísimo que le dio un reconocimiento mundial.

La obra de Tàpies se incluye en numerosas colecciones públicas y privadas como la Tate Gallery en el Reino Unido, el MOMA en New York, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna en Roma, el Musée de Arte Moderne y el Centro Georges Pompidou en Paris, el Stedelijk Museum de Amsterdam, el Museo de Arte Contemporáneo de Los Angeles, entre otras.