Las obras de la calle Colón darán comienzo este lunes e incluirán la nueva identidad urbana de la ciudad

Archivo - Recreación del resultado de la remodelación prevista en la calle Colón de València tras las Fallas 2026. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las obras de remodelación de la calle Colón darán comienzo este lunes y se prolongarán durante un periodo de cinco meses. La intervención pretende transformar la principal calle comercial que dará más espacio al peatón e incluirá el sello 'Valentia', la nueva identidad urbana de la ciudad.

Así lo ha dado a conocer este viernes la primera edil durante la presentación del Plan Valentia, donde ha estado acompañada por los concejales de Urbanismo, Juan Giner, y de Movilidad, Jesús Carbonell, así como por el artista gráfico David Cercós, autor del diseño de la nueva identidad urbana.

Según ha explicado Catalá, se trata "de una actuación y de una visión que hablan de cómo queremos transformar València: con planificación, con identidad propia y con una ejecución responsable que tenga en cuenta a las personas".

En primer lugar, se ha referido a las obras de reurbanización de la calle Colón, que arrancarán el próximo lunes y se prolongarán durante un periodo de cinco meses, "para concluir antes de la campaña de Navidad, de manera que no se perjudique al comercio del entorno", una cuestión que, para su equipo de gobierno, "una premisa básica" de la actuación.

UNA REURBANIZACIÓN INTEGRAL Y MÁS ESPACIO PEATONAL

El proyecto cuenta con un presupuesto de adjudicación de 2 millones de euros, y afecta a un ámbito de intervención de 21.900 metros cuadrados (calle Colón, la plaza de los Pinazo y calle Cerdán de Tallada).

Asimismo, la obra permitirá instalar 12.000 metros cuadrados de asfalto fonoabsorbente, que reducirá hasta en 10 decibelios el ruido generado por el paso de vehículos y un 20% de las emisiones de gases contaminantes.

Se acondicionarán 8.137 metros cuadrados de pavimento de granito, 6.100 metros de bordillos y rigolas, mobiliario urbano (60 bancos y sillas, un 40% más que en la actualidad, y 90 papeleras), bolardos en intersecciones para favorecer el transporte público, pasos peatonales más amplios y semaforización específica para bicicletas.

Catalá ha considerado que esta reurbanización integral "va a mejorar la calidad urbana, la movilidad y la experiencia de quienes viven, trabajan, pasean o acuden por cualquier motivo a esta zona de la ciudad".

Asimismo, ha destacado que con estas obras se "reconquistan" las aceras para el peatón ya que permitirán ganar espacio peatonal, mediante la retirada de elementos impropios de la acerca (como horquillas aparcabicis y motoso, o estaciones de Valenbisi), y junto con alcorques más amplios para permitir el crecimiento arbóreo y mayor superficie de sombra.

EL COMERCIO NO SE DETIENE

Dada la envergadura de la reurbanización de esta calle comercial, el gobierno municipal ha diseñado, junto con la adjudicataria de las obras, en coordinación con las delegaciones de Urbanismo y de Movilidad, un cronograma de obras y un plan de movilidad con un doble objetivo: cumplir los plazos y, fundamentalmente, generar la menor alteración posible durante el periodo de ejecución.

Así lo ha subrayado la primera edil, quien ha asegurado que "el comercio no se detiene". El plan de ejecución de obras se ha diseñado para mantener en todo momento el acceso a los establecimientos, dado que la amplitud de las aceras de esta vía urbana permite trabajar por sectores y compatibilizar la actividad comercial con los trabajos de renovación.

Además, habrá dos equipos trabajando simultáneamente desde extremos

opuestos de la vía para reducir los tiempos de ejecución, y no se trabajará simultáneamente en aceras enfrentadas. "En segundo lugar --ha continuado la alcaldesa-- la calle Colón no se cerrará nunca por completo al tráfico".

Para ello, el asfaltado se realizará en horario nocturno, y los trabajos más sensibles se programarán para minimizar las afecciones. De hecho, se contempla algún corte puntual cuando se trabaje sobre bordillos o intersecciones, aunque la mayoría de estas ya tiene instalado el mismo pavimento de granito, lo que facilita la integración.

"Las obras se han programado para no alterar, en la medida de lo posible, el ritmo vital de los vecinos, de las personas que trabajan y de cualquier ciudadano que acude a este entorno", ha subrayado María José Catalá.

EL NUEVO SELLO IDENTITARIO 'VALENTIA'

El inicio de las obras en Colón supone la primera de las actuaciones urbanas bajo el sello 'Valentia', la nueva identidad urbana que estará presente en las actuaciones estratégicas de transformación del centro histórico de València.

La calle Colón es la primera de ellas, y será la primera en integrar en su nueva imagen este sello en el pavimento urbano. "De hecho --ha subrayado la alcaldesa-- esta es la primera de las iniciativas del Plan Valentia que comienza a ejecutarse".

Las actuaciones en San Agustín y la plaza del Ayuntamiento, actualmente en distintos de niveles de tramitación, también se ejecutarán en el marco de esta nueva identidad urbana.

"El Plan Valentia es un proyecto de ciudad. Es una apuesta por construir una identidad urbana coherente, reconocible y duradera para el centro de València, frente a actuaciones aisladas, desconectadas entre sí o carentes de un rigor estético", ha sostenido.

Precisamente, el Plan Valentia surge de las conclusiones del Consejo Asesor de Urbanismo plasmadas en el 'Catálogo de unificación de imagen y embellecimiento del centro de la ciudad' para poner en valor nuestro patrimonio, nuestra historia, nuestro comercio y la calidad de nuestros espacios públicos.

El diseñador del sello, el artista valenciano David Cercós, se ha inspirado para su creación en el epígrafe fundacional de Tito Livio ubicado en la plaza de la Virgen, con la leyenda 'Valentia' y un murciélago. Se trata de una pieza monocroma que se integrará de manera discreta pero reconocible en el pavimento.

"A partir de ahora, cada actuación desarrollada dentro del Plan Valentia incorporará este sello, como forma silenciosa pero visible de identificar una manera de hacer ciudad: con planificación, con criterios homogéneos de calidad y con una visión a largo plazo", ha concluido la alcaldesa.