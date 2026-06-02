Las obras de emergencia en La Saleta a su paso por Aldaia están ejecutadas al 85%

Visita a las obras de la Saleta - MINISTERIO POLÍTICA TERRITORIAL

VALÈNCIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comisionada del Gobierno para la Reconstrucción, Zulima Pérez, ha visitado este martes, junto al alcalde de Aldaia (Valencia), Guillermo Luján, las obras de emergencia en el barranco de La Saleta a su paso por el casco urbano de la localidad, ejecutadas ya al 85 por ciento. Se trata de una actuación impulsada por el Ayuntamiento con financiación del Ministerio de Política Territorial para reducir el riesgo de inundaciones y mejorar la seguridad de la población ante futuros episodios de lluvias intensas.

Según ha informado el ministerio en un comunicado, el Gobierno de España ha movilizado ya más de 387 millones de euros para la recuperación de Aldaia tras la dana, de los cuales más de 39 se destinan a la reconstrucción de infraestructuras municipales. Gracias a esta financiación, el Ayuntamiento ha podido poner en marcha una actuación de emergencia que permitirá aumentar la capacidad de desagüe del barranco y reducir "significativamente" la vulnerabilidad del municipio frente a inundaciones.

La actuación contempla tanto la redacción del proyecto y la dirección facultativa como la ejecución de las obras, con un presupuesto estimado de entre 1,5 y 2 millones de euros y un plazo previsto de finalización durante el mes de julio.

Los trabajos tienen como objetivo principal "salvaguardar la seguridad de las personas, proteger los bienes y garantizar la funcionalidad de las infraestructuras urbanas". Se trata de una intervención "inmediata" que complementa y es "plenamente compatible" con las actuaciones estructurales a largo plazo previstas por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Zulima Pérez ha señalado que estas actuaciones son "un ejemplo de cómo los municipios, con financiación del Gobierno de España, están complementando las obras que ejecuta directamente la Confederación Hidrográfica del Júcar". La comisionada ha destacado también que desde el Ministerio de Política Territorial amplían el objeto de las subvenciones "para que este tipo de actuaciones pudieran tener cabida, porque son obras que aportan una mayor resiliencia al territorio y contribuyen a que los municipios sean más seguros frente a las lluvias y las posibles inundaciones".

Durante la visita, la Comisionada para la Reconstrucción ha subrayado que el Gobierno de España está desarrollando el Plan para la Recuperación y Mejora de la Resiliencia frente a Inundaciones en el territorio afectado por la dana, que contempla importantes inversiones para reforzar la protección frente a avenidas en toda la zona afectada.

DESVÍO DEL BARRANCO

Entre las actuaciones previstas destaca el desvío del barranco de La Saleta, una infraestructura dotada con 150 millones de euros cuya licitación se resolverá en las próximas semanas. Las obras forman parte del Plan de Choque Municipal para la adecuación del barranco de la Saleta en su paso por el casco urbano de Aldaia, cuyo objetivo es dar continuidad al cauce y mejorar su capacidad hidráulica hasta alcanzar un caudal de 30 metros cúbicos por segundo.

Entre las principales actuaciones previstas se encuentran el rebaje del cauce en distintos tramos, la adecuación y ampliación de secciones hidráulicas, el vaciado de sedimentos acumulados, la adaptación de infraestructuras y servicios afectados, la elevación y construcción de nuevos muros de protección y la mejora de los sistemas de contención y regulación del flujo de agua.

La nueva fase de actuación se centra actualmente en la calle Valencia, donde se ampliará la capacidad del cauce para garantizar que, durante episodios de lluvias intensas, el agua pueda circular de forma fluida hacia el este, atravesando el Cinturón Verde y conectando posteriormente con la futura canalización subterránea prevista por la CHJ, que desembocará en el río Túria.

Las obras de mejora no afectarán de forma significativa a la movilidad urbana, ya que se mantendrán los dos sentidos de circulación mediante una reorganización de los espacios de aparcamiento. Paralelamente, continúan los trabajos de rebaje de la cota del barranco en el tramo paralelo a la calle Hernán Cortés, unas actuaciones que seguirán avanzando aguas abajo en las próximas semanas.

La visita ha permitido comprobar el avance de unas obras "fundamentales" para reforzar la seguridad de Aldaia y avanzar hacia un modelo de municipio más resiliente frente a fenómenos meteorológicos extremos.