Las obras de Gustavo Torner llegan a València para la exposición monográfica en la Fundación Bancaja

Las obras de Gustavo Torner llegan a Valencia para la exposición monográfica en la Fundación Bancaja - FUNDACIÓN BANCAJA

VALÈNCIA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Bancaja de València ha iniciado el montaje de la exposición 'Gustavo Torner. La armonía secreta del pensamiento' tras la llegada de las obras procedentes de Cuenca, Madrid, Valladolid, Barcelona y Zaragoza.

La muestra monográfica de Torner, artista referente del arte contemporáneo español y que contribuyó de modo decisivo a la consolidación de la abstracción en España, reunirá más de 40 piezas realizadas por el artista conquense a lo largo de seis décadas.

La exposición, con obras de más de una decena de colecciones institucionales y particulares, abrirá sus puertas al público el 19 de junio y brindará "la oportunidad de revisar la trayectoria de un artista referente del arte contemporáneo español y que contribuyó de modo decisivo a la consolidación de la abstracción en España", subraya la organización.

La muestra, comisariada por la doctora en Historia del Arte, Alicia Vallina, permite un recorrido monográfico por la obra del artista conquense realizada durante seis décadas y en la que se aprecia su evolución desde la figuración inicial para saltar pronto al terreno de la abstracción, con una producción más tardía caracterizada por una simplificación extrema.