Las obras de la solera del garaje de la plaza de la Reina reducirán las plazas de aparcamiento

Archivo - Vista general de la plaza de la Reina - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València iniciará el próximo martes 7 unas obras de acondicionamiento en el sótano segundo del parking de la plaza de la Reina, que se prolongarán por un plazo aproximado de dos semanas. El objetivo es probar un nuevo sistema de reparación de la solera del segundo sótano, para evaluar su comportamiento pasados tres o cuatro meses y valorar implantarlo en el resto del espacio.

Así lo avanzan desde el servicio municipal de Movilidad para conocimiento por parte de la ciudadanía y visitantes, dado que la actuación reducirá de manera considerable la capacidad del aparcamiento mientras se prolonguen las obras.

En concreto, se pretende dar una solución a los problemas en el pavimento que se han observado en el garaje desde que se efectuó su remodelación. Se ha programado esta actuación de prueba, que se llevará a cabo en un espacio concreto del segundo sótano del recinto, y que será evaluada semanas después para determinar su aplicación o no a todo el espacio.

La actuación consiste en la reparación del revestimiento de la solera del segundo sótano, en un área de prueba, pero aplicando un sistema de reparación distinto a los empleados anteriormente. "Resulta conveniente realizar esta prueba, teniendo en consideración el estado actual del pavimento así como la evolución de las reparaciones efectuadas sobre él", explica el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell.

Pasados tres o cuatro meses desde la aplicación, se evaluará el estado y el comportamiento del nuevo revestimiento, "a fin de poder valorar entonces su implantación en más partes de la solera, incluso en toda su extensión". "Dispondremos así de una solución a los problemas que el pavimento del parking ha registrado desde su remodelación", añade el edil.

El inicio de las obras se ha programado para el martes 7; es decir, en coincidencia con un periodo no lectivo, dado que el desarrollo de los trabajos conlleva una reducción considerable de la capacidad de estacionamiento en la segunda planta del parking.

Según el consistorio, la afección será en mayor medida al inicio de las obras, aunque se prevé ir ampliando la oferta de plazas de aparcamiento de manera progresiva, a medida que la actuación vaya progresando.