El Observatorio contra la Violencia de Género lamenta que solo el 3% de las familias denuncian los casos

La presidenta del Observatorio contra las Violencias Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Maria Angeles Carmona, ha lamentado que solo el 3% de las denuncias son planteadas por la familia, y ha subrayado que "se nota" cuándo una mujer cuenta con el respaldo de la familia y "cuándo no" en el momento de la denuncia.

Lo ha expuesto en el transcurso de las 33 Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo, que se celebran este martes y miércoles en Alicante y se centran este año en la atención a las víctimas de violencia de género.

Carmona ha evidenciado que es "muy difícil" para las mujeres "dependientes y aterrorizadas", aunque ha exigido acabar con el "falso mito" de la debilidad de las víctimas así como del mito de que los hombres actúan bajo los efectos del "alcoholismo o la enfermedad mental". En ese sentido, ha remarcado que los hombres agresores actúan con "frialdad", si bien ha señalado que "no hay un perfil" de víctima, que puede encontrarse en cualquier condición social y económica.

La presidenta también se ha mostrado preocupada por los datos de niñas menores víctimas de violencia que son maltratadas por parejas mayores de edad y ha subrayado el "control en la forma de vestir" y de las "redes sociales".

Ante esta situación, ha reclamado trabajar desde los tres años en favor de la igualdad, el respeto y contra la violencia machista; y ha destacado el papel "efectivo" de los cursos de reeducación, así como de los medios de comunicación y de la publicidad.

VIOLENCIA SOBRE LOS HIJOS

Por su parte, Jorge Cardona, miembro del Comité de Derechos del Niño (ONU) y catedrático de Derecho Internacional Público en la Universitat de València, ha expuesto, por su parte, que en el caso de los hijos que sufren violencia, más del 80% de las denuncias surgen del entorno familiar. "Ahí se dan cuenta de que el más débil está sufriendo".

Además, ha precisado que las mujeres víctimas de violencia de género sí son capaces de denunciar los casos de violencia sobre sus hijos y no la que sufren ellas.

Cardona ha indicado, asimismo, que los niños son los "grandes olvidados" en este tipo de casos porque "no son solo testigos, sino que son utilizados en el marco de la violencia".

Al respecto, ha lamentado que no fue hasta 2015 que fueron considerados víctimas, y que se trató como un tema "muy oculto" y "los datos no existen, son pocos, no están desagregados, tenemos la punta del iceberg". Y ha comentado que es una cuestión "no suficientemente conocido".

Y ha alertado: "La violencia de género se tiene detectada a partir de los 11 años; hay niñas que empiezan a tener una relación a partir de los 11 años y que están siendo objeto de violencia y que existen denuncias y llamadas al teléfono de ayuda a los niños, donde se ve cómo existe a partir de los 11 y hasta los 18, y sobre todo los 15 y 16 años por hombres mayores de 18 años".