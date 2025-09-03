Ocho cocineros ofrecerán sus arroces con pescado de la Marina Alta en Els Magazinos de Dénia (Alicante)

ALICANTE, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Mercado Gastronómico y Cultural Els Magazinos de Dénia (Alicante) celebrará el próximo 21 de septiembre la cuarta edición del encuentro 'Viu l'arròs mariner', en el que ocho cocineros ejecutarán sus recetas propias.

Con esta iniciativa, enmarcada dentro del proyecto 'Cuina de territori' y en colaboración con Cerveza Turia, se pretende "recuperar y poner en valor las tradiciones de la Marina Alta a través de los productos de temporada y los productores locales", según ha informado la organización del evento en un comunicado.

En esta ocasión, el cartel es una creación de Bonavista Taller, tras el que se encuentran las diseñadoras castellonenses Júlia Badia y Glòria Esteve, con un estilo "lleno de color, frescura y naturalidad mediterránea".

Con el objetivo de "difundir la tradición gastronómica de la Marina Alta alrededor del arroz marinero", los cocineros aportarán su punto de vista con la elaboración de arroces en los que "se fomente la creatividad, la innovación y la convivencia gastronómica".

Para ello, todos los participantes deberán utilizar pescado procedente de alguna de las lonjas ubicadas en los municipios de la Marina Alta, así como arroz bomba o bombón con denominación de origen Valencia.

De esta manera, cada equipo participante elaborará una paella de diez raciones que "permitirá difundir la cultura de los productos de proximidad de la comarca y las recetas tradicionales transmitidas por diferentes generaciones de cocineros".

PROGRAMACIÓN

En cuanto a la programación, el 21 de septiembre de 10.30 a 11.30 horas en el restaurante Les Cuinetes se realizará una mesa redonda bajo el título 'El arroz marinero, un privilegio de los pueblos pesqueros y de nuestra cocina', en la que el doctor en Historia Javier Calvo presentará su libro sobre el arroz marinero de la colección de cuadernos de la serie 'El nostre territori'.

Al acabar la mesa redonda y hasta las 14.00 horas, será el turno del córner y talleres en la zona de paellas. Asimismo, entre las 12.00 y las 14.00 horas se producirá el cuarto encuentro de arroces 'Viu l'arròs mariner', además de la paella popular realizada por El Paeller con su caldo de pescado "hecho a leña" y pescado del Pòsit de Dénia.

En esa misma franja horaria, también se podrá disfrutar de una ruta de tapas con productos de temporada y Cerveza Turia en la Calle de los Sabores de Els Magazinos.

Para finalizar, a las 15.00 horas se hará la entrega de premios, en la que las ocho recetas seleccionadas para el encuentro gastronómico 'Viu l'arròs mariner' recibirán una dotación económica de 300 euros como reconocimiento a su "labor de difusión de la cultura del arroz marinero, tan arraigada en la comarca de la Marina Alta".