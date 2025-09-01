La oficina de atención del Ayuntamiento de Elche en el centro recupera el servicio el martes tras el ciberataque

ALICANTE, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Elche (Alicante), Pablo Ruz, ha anunciado que la oficina municipal de atención ciudadana (OMAC) del centro de la ciudad recupera su servicio este martes tras el ciberataque que sufrió el Ayuntamiento el pasado 25 de agosto.

Así lo ha dado a conocer este lunes durante un encuentro con periodistas celebrado en el patio de armas del Palacio de Altamira coincidiendo con el inicio del nuevo curso político, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El primer edil ha destacado que el Ayuntamiento continúa los trabajos para recuperar la normalidad "de forma progresiva" tras el ciberataque de la semana pasada y en "poder ofrecer cuanto antes los servicios al ciudadano".

Al mismo tiempo, ya se han celebrado diversas mesas de contratación, se ha iniciado la preinscripción en los talleres del Área Social y se ha abonado "en tiempo y forma" el pago de nóminas, alquileres y cuotas de comunidades de propietarios y prestaciones de emergencia por un total de 4,5 millones de euros.