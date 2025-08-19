La ola de calor se despide de la Comunitat y da paso a chubascos y tormentas que pueden ser fuertes en Castellón

Castellón está en aviso este martes por chubascos y tormentas que pueden ser localmente muy fuertes - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La "larga y extraordinaria" ola de calor se despide de la Comunitat Valenciana donde este martes se registrará un descenso localmente notable de las temperaturas máximas y da paso a posibles chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes o muy fuertes en el norte de Castellón por la tarde, según Aemet.

De este modo, desde este martes las temperaturas bajarán y a partir de mañana se normalizan o incluso serán algo más frescas que lo normal de final de agosto.

No obstante, la provincia de Castellón está este martes en aviso a partir de las 14.00 horas por lluvias y tormentas, que pueden venir acompañadas de granizo y rachas fuertes o muy fuertes de viento, en el interior sur y en el litoral amarillo, donde se prevé una precipitación acumulada de 20 l/m2 en una hora, que se eleva a naranja en el interior norte, ya que caerá 40 l/m2.

Además, el viento soplará flojo variable, tendiendo a predominar la componente este la segunda mitad del día, con aumentos ocasionales de intensidad.