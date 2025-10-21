Oliu defiende el proyecto del Sabadell tras el fracaso de la OPA de BBVA: "Es bueno para la sociedad y las empresas"

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu (c), junto al alcalde de Alicante, Luis Barcala (i), en el acto de entrega del III y IV Premio Fundación Banco Sabadell a la Sostenibilidad Marina, celebrado en el ADDA el 21 de octubre de 2025 - EUROPA PRESS

ALICANTE, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha defendido que el fracaso de la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por BBVA permite continuar con el proyecto de su entidad, "que es bueno" para la sociedad y las empresas. Además, sobre si se plantea realizar alguna operación corporativa en este momento, ha manifestado: "Por favor, no. Por favor, no".

Así lo ha resaltado este martes en declaraciones a los medios en Alicante, antes de participar en la entrega del III y IV Premio Fundación Banco Sabadell a la Sostenibilidad Marina, en un acto que se ha celebrado en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA).

En este sentido, Oliu se ha mostrado "muy contento" con el resultado de esta operación y ha celebrado el respaldo de compañías y accionistas durante el tiempo que ha durado el proceso: "Nos da una gran satisfacción, un gran ánimo y un gran valor de cara al futuro".

Asimismo, el presidente de la entidad catalana ha resaltado la "profesionalidad" y las "ganas increíbles" del equipo de Banco Sabadell y ha remarcado que la OPA lanzada por BBVA ha fracasado "por muchas razones" como que "era una OPA hostil sin precio".

"El accionista al final ha visto muchas dificultades y muchos problemas en el proyecto este de BBVA, que al final era un proyecto de fusión y de desaparición del banco, con un procedimiento largo", ha añadido.

Al respecto, ha resaltado: "El banco da unos dividendos y dará unos dividendos muy importantes y eso hace que entre una cosa y otra el accionista al final se decantara por darnos apoyo para seguir en solitario".

Además, ha abogado por "seguir cumpliendo" con la "misión social" de su entidad, que es "ser el mejor banco de las empresas en cada región" donde tiene presencia. También ha valorado como "fantástico" el apoyo de los accionistas de Alicante, al igual que el de otros lugares, y ha resaltado como "gran éxito" de este proceso el respaldo "clamoroso" al proyecto.

De otro lado, sobre la venta de TSB, ha incidido en que no se ha producido hasta que no ha tenido "un valor suficiente". "Hemos podido venderlo por el doble de lo que pagamos en su momento. Entonces, esto nos da más fuerza en España, que es, al final, lo que es nuestro objetivo", ha agregado.

ALICANTE, "SEGUNDA CIUDAD"

Oliu, que ha sido recibido con aplausos a su llegada a la sala en la que se ha celebrado la entrega de galardones en el ADDA, ha afirmado que este ha sido "el primer acto normal" tras la "pugna" de unos por intentar "hacerse" con Banco Sabadell y de otros, como ha sido su caso, de "convencer a los accionistas" de que continuar en solitario es "lo mejor".

El presidente de la entidad ha resaltado el papel de la "sostenibilidad" como uno de los "pilares" de su estrategia para "hacer compatible" el desarrollo socioeconómico con la conservación del medio ambiente.

Los investigadores Óscar Serrano y Claudio Sáez han sido reconocidos con el III y IV Premio Fundación Banco Sabadell a la Sostenibilidad Marina, respectivamente. La entrega del primero de estos galardones se aplazó el año pasado tras la dana que azotó la provincia de Valencia.

Asimismo, según ha desvelado Oliu, "a partir de ahora" la entrega de este reconocimiento se va a celebrar "todos los años" en Alicante, donde Banco Sabadell tuvo su sede social durante cerca de siete años hasta su vuelta a Cataluña a principios de este año.

Durante su intervención en el acto, el presidente del banco se ha referido a la capital alicantina como la "segunda ciudad" de la entidad, donde se encuentra "como en casa". "Seguiremos volviendo en todo lo que haga falta", ha sentenciado.