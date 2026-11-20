VALÈNCIA, 20 (EUROPA PRESS)

La candidata de Compromís a la alcaldía de València, Mónica Oltra, ha afirmado que los aspirantes de PSOE y PP a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, mostraron en el cara a cara de las elecciones del 29N "la vieja receta del bipartidismo" que "no da respuestas" a los problemas de la ciudadanía, sobre todo en materia de vivienda.

En declaraciones a los medios, Oltra ha explicado que estuvo "viendo el debate hasta la extenuación por aburrimiento" y que incluso le dieron "ganas de ir a la mesa" ante el tono que adoptaron Sánchez y Feijóo y las propuestas que trasladaron. "Escuche demasiadas veces 'estoy de acuerdo con usted, señor Feijóo'", ha reprochado al presidente del Gobierno.

La exvicepresidenta de la Generalitat considera que "este bipartidismo no da respuestas" y no supone "una defensa de los derechos de la clase trabajadora". "Y, desde luego, no es una barrera a la extrema derecha y a la anulación de derechos de la gente sencilla que pretenden", ha advertido en alusión a Vox.

En materia de vivienda, ha criticado que Sánchez y Feijóo insistieran en la construcción sin hablar de precios, ya que "por mucho que construyan, si se construyen tres millones de viviendas a medio millón de euros cada una no solventará ningún problema a la clase trabajadora". Ha urgido, por contra, a regular el precio del alquiler y "poner coto a un mercado que está desaforado" y que, además, "es un mercado que no debería ser mercado".

Oltra echó en falta que "Sánchez dijera que la vivienda es un derecho y no una manera de especular y de vivir a costa del trabajo de otros". También le hubiera gustado que "el señor Sánchez tuviera un poco de espíritu a la hora de defender a los que ganamos la vida trabajando".

Todo ello, ha señalado, "frente a un señor Feijóo que ya sabemos que va a defender los derechos de los que se están haciendo ricos a costa de la miseria y de la ruina de la gente trabajadora".

Es por eso que Oltra ha defendido que "la única papeleta que da respuestas a la clase trabajadora, que no fallará y de la que uno se puede sentir orgulloso es Compromís-Front Valencià". "Todo lo demás, bipartidismo y la renuncia a defendernos a la gente que necesitamos la política para mejorar nuestra vida", ha rematado.

FEIJÓO "DESAFORADO" Y SÁNCHEZ "INCAPAZ"

Por su parte, el número 2 de Compromís-Front Valencià al Congreso por Valencia, Alberto Ibáñez, ha opinado que Feijóo estuvo "desaforado" en el cara a cara mientras Sánchez fue "incapaz" de defender la postura que le exige el electorado progresista. "Sinceramente, acabe durmiéndome --ha confesado--, no me sentí interpelado en ningún momento".

Ibáñez ha afirmado que Sánchez fue "incapaz de defender lo que ha dicho en campaña" en materia de vivienda, además de reprochar que la solución de ambos sea la construcción: "Si alguien cree que el problema de la gente que no puede comprar una vivienda o alquilarla es construir para vivir en pisos de un millón de euros, no se ha enterado absolutamente de nada".