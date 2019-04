Oltra dice que Alquería es "una cuestión menor" pero que "hay dejarla clara porque resquebraja la confianza"

Actualizado 17/04/2019 14:11:01 CET

VALÈNCIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Consell y candidata de Compromís a la Generalitat, Mónica Oltra, ha señalado este miércoles, sobre el levantamiento del secreto de sumario del caso Alquería, que aunque es una "cuestión menor" porque "no se habla de un caso de saqueo sino de si podía contratar a unas personas" también hay "dejarlo claro" porque estos casos "resquebrajan la confianza" de los ciudadanos.

Oltra, tras presidir la reunión de la Mesa de Recuperación Social, se ha referido así al levantamiento del sumario de la operación Alquería, en el que la Fiscalía Anticorrupción responsabiliza al expresidente de la Diputación Jorge Rodríguez y al resto de investigados de la contratación de personas para cargos de alta dirección en la empresa pública Divalterra --antes Imelsa--.

Al respecto, ha comentado: "cuando hay un caso de estos encima de la mesa siempre es preocupante porque este tipo de cuestiones resquebrajan la confianza de los ciudadanos en el sistema y eso no es bueno".

Por ello, ha recordado que desde la Generalitat pusieron en marcha "todo un sistema de defensa democrático para prevenir las irregularidades y casos de corrupción que hemos vivido en esta Comunidad con los Gobiernos del PP, que instalaron de manera sistemática y sistémica el saqueo de nuestras instituciones".

En esta línea, ha mantenido que "se ve con preocupación" pero lo "cierto" es que a la cogerente de Compromís en Divalterra Agustina Brines en cuanto se supo de este caso y se inició la investigación judicial "se la separó tanto de la empresa como de los cargos de partido a la espera de que se sepa qué ha pasado".

En, cualquier caso ha recalcado que "obviamente no estamos hablando de un caso de saqueo, sino de si unos contratos de unas personas se ajustaban a derecho o no y podían ser contratadas o no". "No estamos hablando de Rus --expresidente de la Diputación de València-- que tiene 8 millones de euros de los que les robó a los valencianos en paraísos fiscales", ha comparado.

Con todo, ha subrayado que estas "cuestiones menores" también hay "dejarlas claras" y fijar "qué se puede contratar, qué no, de qué manera y hasta dónde está el límite de los cargos técnicos".

Preguntada por el apoyo expreso del candidato de Compromís a las elecciones generales, Joan Baldoví, a Brines, por la que dijo que ponía "la mano en el fuego", Oltra ha replicado que "una investigación judicial no es una cuestión de fe" y que ella hará el juicio de valor "cuando termine el proceso judicial y se sepa la verdad".

Asimismo, ante la coincidencia del levantamiento del secreto del sumario con las elecciones, ha recalcado que la Justicia "tiene sus tiempos y hay que respetarlos". De hecho, ha recordado que "esta semana también se ha abierto el juicio oral del saqueo que hizo el exconseller de Cooperación Rafael Blasco de los fondos de cooperación. "Esas consideraciones son bastante gratuitas", ha apostillado.

"DIRIMIR ADMINISTRATIVAMENTE"

Por su parte, el portavoz de Compromís en les Corts Valencianes, Fran Ferri, ha destacado que en el caso Alquería "no estamos hablando de un caso de corrupción en el que se ha saqueado dinero" sino de una causa en la que "se debe dirimir si las contrataciones de unos directivos de una empresa pública se hicieron bien o no se hicieron bien".

"Estamos hablando de un caso para dirimir si administrativamente se hizo bien o no una cuestión de contratación de personal directivo de una empresa pública", ha insistido Ferri en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics celebrada en las Corts Valencianes.

Asimismo, ha descartado opinar respecto a la decisión de dejar el PSPV del expresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent por ser "cuestiones internas de partido" y ha optado por valorar "cómo ha actuado Compromís" respecto a la cogerente de Divalterra y representante de esta coalición, Agustina Brines.

"Nosotros, en el momento en el que apareció todo esto, actuamos con rapidez y apartamos a la cogerente de Divalterra, que está apartada totalmente de cargos y de listas electorales desde que salió esta información y hasta que se acabe de aclarar esta cuestión", ha señalado el portavoz de Compromís en este sentido.

Fran Ferri ha lamentado que "los valencianos han padecido durante veinte años una etapa en la que se saqueaba el dinero público a manos llenas" y ha afirmado que "lo que tenemos que hacer y lo que ha hecho este gobierno --autonómico-- es poner medidas para que los casos de corrupción no vayan a más y se puedan prevenir".

A este respecto, ha resaltado "la medida de Compromís para que haya una unidad específica en la Abogacía de la Generalitat para recuperar el dinero robado" e iniciativas "preventivas" como "el sistema de alerta temprana que busca detectar de manera precoz las posibles contrataciones y licitaciones mal hechas".

"MANO DURA"

Ferri ha declarado que este sistema, "implantado en la Generalitat valenciana" se pretende extender a "las empresas públicas y el sector público de la Comunitat Valenciana". "Tenemos muy claro que ante la corrupción mano dura y e intentar recuperar el dinero que se ha robado", ha subrayado el síndic, que ha asegurado que Compromís seguirá "luchando contra todos estos casos".

Asimismo, ha subrayado que "mientras en España la corrupción, los políticos y los partidos son el segundo problema", en la Comunitat Valenciana "está diez puntos por debajo de la media", por lo que ha dicho que en el Govern del Botànic "algo habremos hecho bien en estos cuatro años para cambiar esto". Igualmente, ha dicho que este es además "el único territorio de España que la Unión Europea pone como ejemplo de lucha contra la corrupción".