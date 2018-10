Oltra dice que Fulgencio se enteró como ella "por Twitter" de la futura comisaría especializada en violencia de género

Publicado 24/08/2018 13:24:10 CET

VALÈNCIA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha afirmado este viernes que todos los recursos para luchar contra la violencia de género "son buenos" pero hay que coordinar las acciones para que "haya organización", y ha indicado que el delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, le comentó ayer que se había enterado de la futura comisaría especializada en violencia de género en la Ciudad de la Justicia igual que ella, "por Twitter".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios al ser preguntada sobre si ya está superada la polémica generada tras su tuit a cuenta de esta comisaría en el que apuntaba que "la consellera de Justicia --Gabriela Bravo-- no conoce sus competencias ni las ajenas y se salta a la torera el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista".

Oltra indicado que se trata de "una cuestión política" y ha subrayado que este tipo de recursos "se deben trabajar en los ámbitos competenciales de cada uno" y la atención a las mujeres víctimas de maltrato corresponde a su conselleria.

Según ha dicho, no es tan solo que la directora general de la Mujer no sabía nada de ese acuerdo entre Justicia y el Gobierno, sino que este jueves que coincidió con el delegado del Gobierno en Requena, con quien tenía prevista una reunión en septiembre para hablar de esta materia, le dijo que tampoco sabía nada: "Me comentó que se había enterado igual que yo, por el Twitter, y esa no es manera, lo que tenemos que hacer es coordinarnos todos para que esto no sea una desorganización".

En esa próxima reunión, ha explicado la vicepresidenta, se abordaría el proyecto en el que su conselleria llevaba trabajando dos años, consistente en ubicar en el mismo edificio del Centro Mujer 24 Horas de Valencia la oficina de denuncias específica que contempla el Pacto Valenciano contra la violencia de género.

El objetivo es que la interposición de la denuncia sea un paso más, "natural", tras la atención de las mujeres por parte de psicólogas, trabajadoras sociales y letradas, como un paso más para concluir el proceso hacia su "recuperación integral" y evitar que finalmente no se denuncie. Se buscaría que en esa oficina hubiera mujeres agentes de policía y "a ser posible sin uniformar".