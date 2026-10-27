Once detenidos acusados de integrar un grupo criminal de tráfico de drogas en Benidorm

Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Policía Nacional - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a once personas por presuntamente formar parte de un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas en Benidorm (Alicante). Se trata de siete hombres y cuatro mujeres de entre 18 y 65 años. El juzgado ha decretado prisión para el principal investigado.

La investigación policial se inició tras tener conocimiento de que un clan familiar supuestamente usaba dos viviendas muy próximas a la zona inglesa como puntos de venta al menudeo de sustancias estupefacientes como cocaína, hachís y marihuana, ha informado el cuerpo de seguridad en un comunicado.

Una vez realizadas las primeras pesquisas para comprobar la veracidad de la información recibida y determinar la posible existencia de actividad delictiva, los agentes centraron sus actuaciones en la localización de los investigados.

También en la vigilancia del trasiego de personas en torno a los domicilios señalados como posibles puntos de distribución de drogas, así como en identificar a las personas presuntamente implicadas en los hechos.

"ABSOLUTA ESPECIALIZACIÓN"

Así, las vigilancias y seguimientos realizados permitieron identificar a dos varones como supuestos responsables de la actividad. También observaron la presencia de personas que contactaban de manera discreta con los investigados por diferentes canales de comunicación.

Los agentes pudieron constatar que estos utilizaban tres viviendas como puntos de venta de sustancias estupefacientes al menudeo, donde presuntamente se intercambiaban pequeñas cantidades de droga por dinero. Estas operaciones, de corta duración, se desarrollaban tanto en el interior de los inmuebles como en sus inmediaciones, en la vía pública.

Asimismo, los policías observaron que los investigados adoptaban habitualmente medidas de contravigilancia, modificando sus rutinas, itinerarios y horarios, y que observaban de forma constante el entorno, para dificultar su identificación y seguimiento y para detectar una posible presencia policial.

Con todo lo recabado, quedó acreditado, según la Policía Nacional, que los investigados presuntamente conformaban un entramado delincuencial organizado, cuya finalidad única y exclusiva era la comisión de hechos delictivos, todos ellos de la misma naturaleza y mediante idéntico 'modus operandi', logrando una "absoluta especialización entre sus miembros" y beneficios económicos.

REGISTROS Y DETENCIONES

El cuerpo policial, después de solicitar mandamiento de entrada y registro en tres viviendas de la ciudad de Benidorm, detuvo a las once personas acusadas de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

Los agentes se incautaron de más de 550 gramos de cocaína, 34 gramos de marihuana, 43 gramos de hachís, cuatro gramos de cocaína rosa o tusi, más de 4.000 euros en billetes de distinto valor facial, 18 teléfonos móviles de alta gama y múltiples efectos presuntamente usados para distribuir sustancias.

La Policía ha señalado que, una vez finalizada la fase de explotación de la operación, se pudo corroborar que se desactivaron tres puntos de venta de drogas al menudeo ubicados en domicilios próximos a la zona de ocio inglesa, lo que permitió, además, desarticular el grupo criminal.

Tres de los once detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Benidorm, que decretó el ingreso en prisión para el principal investigado.