Una operación contra la venta ambulante ilegal en Alicante culmina con 52 actas de sanción y un detenido

Una operación contra la venta ambulante ilegal culmina con 52 actas de sanción y un detenido - POLICÍA NACIONAL / POLICÍA LOCAL DE ALICANTE

ALICANTE, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un dispositivo conjunto entre la Policía Local de Alicante y la Policía Nacional contra la venta ambulante ilegal en un mercadillo sin autorización municipal en la calle del Cuarzo, en el barrio de Colonia Requena, se ha saldado con el levantamiento de 52 actas de sanción, con un detenido acusado de receptación y robo con violencia y con nueve denuncias por desobediencia a los cuerpos y fuerzas de seguridad. También se han intervenido cinco teléfonos móviles y una tableta electrónica.

La operación se desplegó durante la noche del pasado martes, en el marco de las actuaciones que vienen realizando ambos cuerpos policiales durante varios meses para "combatir" estas prácticas. Desde septiembre del año pasado se han realizado más de 320 intervenciones, no solo en la calle del Cuarzo, sino también en otras adyacentes, como Esmeralda y Olivino.

Además de actuar contra la venta ambulante ilegal, la Policía Local y la Policía Nacional tramitaron "numerosas denuncias" por infracciones de tráfico e inmovilizaron varios vehículos de procedencia supuestamente irregular.

Los agentes retiraron de la zona meses atrás un asentamiento ilegal en tienda de campaña, que motivó la queja de los vecinos por razones de seguridad y limpieza, según ha informado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

La coordinación de las fuerzas de seguridad para el control de la venta ambulante ilegal, el ruido y la limpieza fue uno de los asuntos tratados el pasado lunes en la Junta Local de Seguridad celebrada en el consistorio bajo la presidencia del alcalde de la ciudad, Luis Barcala, y a la que asistieron el subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves, y otras autoridades y mandos policiales.

INTERVENCIONES EN LA FACHADA LITORAL

En esta línea de actuación, la Policía Local ha realizado este verano más de 120 intervenciones contra la venta ambulante ilegal en la fachada litoral de la ciudad y en coordinación con el Cuerpo Nacional y la policía portuaria.

Los agentes llevaron a cabo el 22 de julio la destrucción en el vertedero municipal de 2.000 kilos de material falsificado incautado desde la pasada Semana Santa, correspondiente a 408 expedientes de intervención policial, que permanecía almacenado en las instalaciones de la unidad Fox. Así, se destruyeron 720 equipaciones de fútbol, 206 bolsos y monederos, 52 prendas íntimas y 48 pares de zapatillas.