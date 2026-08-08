El operativo nocturno se centra en Tírig con dos focos activos y Sierra Engarcerán está estabilizado

Un helicóptero durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 8 de agosto de 2026, en Tírig, Castellón, Comunidad Valenciana (España).- Ángel Sánchez - Europa Press

CASTELLÓN, 8 (EUROPA PRESS)

El incendio forestal de Tírig (Castellón), con dos focos activos y que ha afectado por el momento a cerca de 244 hectáreas, concentrará la principal actividad del operativo de extinción durante una noche en la que las condiciones meteorológicas se prevén "buenas". El municipio de Catí permanecerá confinado.

En cambio, los bomberos han logrado durante la tarde estabilizar el incendio de Sierra Engarcerán, como esta mañana han conseguido en Culla, según han informado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama; la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y el Consorcio Provincial de Bomberos después de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) mantenida a las 19.45 horas.

Durante la noche se continuará trabajando en las labores de extinción de los incendios forestales declarados en la tarde del viernes en las localidades de Culla, Tírig y Engarcerán.

En el Cecopi se ha dado cuenta del confinamiento de Catí. La decisión se adopta por el avance del incendio forestal de Tírig donde se localizan dos focos activos. El incendio continúa activo con una orografía adversa. Valderrama ha detallado que la superficie provisional afectada por el incendio de Tírig asciende a 244 hectáreas, con un perímetro de 10,5 kilómetros aproximadamente.

"Actualmente el incendio de Tírig está en situación activa y en situación 2 de emergencia", ha explicado el conseller de Emergencias. Valderrama ha recordado que sobre las 19 horas el avance de este fuego ha obligado a enviar un ES-Alert para informar del confinamiento de Catí. "Tenemos que estar preparados en todo momento ante cualquier incidente que pueda ocurrir y en este caso se ha decidido el confinamiento de la población. Por favor, sigan todas las instrucciones que se les dicten", ha pedido.

Durante la noche se retiran los medios aéreos pero habrá "un refuerzo de las unidades de bomberos forestales", igual que los efectivos de la Administración General de Estado, para atacar el fuego desde los medios terrestres, ha destacado el conseller.

La delegada del Gobierno ha apuntado que varias patrullas de la Guardia Civil se han desplegado en Catí, "acompañando a los vecinos y a las vecinas". "Estamos en una comunicación permanente con la alcaldesa de Catí y, por supuesto, también con todos los medios que están trabajando en la zona. Por favor, pedimos que cumplan y que sigan todas y cada una de las indicaciones", ha trasladado.

Bernabé ha explicado que al dispositivo se ha incorporado "un pelotón más de la UME que trabajará durante toda la noche y, por supuesto, mañana seguirán todos los medios del Estado a disposición de la emergencia".

"LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS SON BUENAS"

El director técnico del PMA, Antonio Rodrigo, ha precisado que "se han centrado los trabajos un poco más en Catí, porque hemos tenido un frente que iba hacia allí". "Estaremos trabajando toda la noche hasta mañana y las condiciones climatológicas son buenas, la humedad relativa aumentará al 70% aproximadamente y eso nos dará una ventaja porque el combustible absorberá humedad y esa humedad nos facilitará el trabajo de extinción". Rodrigo ha recordado que hay alrededor de 200 efectivos movilizados.

En Sierra Engarcerán el incendio se encuentra estabilizado. Se ha dado cuenta del levantamiento de la orden de confinamiento de la localidad. Los 91 vecinos desalojados vuelven a sus masías. De ellos, los once que habían sido evacuados al polideportivo de Els Ibarsos también han abandonado el albergue habilitado con carácter provisional.

En Culla, el incendio se ha dado por estabilizado. En La Salzadella, como se ha informado durante la mañana, el incendio está extinguido.

Valderrama ha recordado que la causa más probable de los cuatro incendios forestales que se originaron el viernes son los rayos y las tormentas secas, aunque el Seprona deberá confirmar esta causa.

Se ha convoca una nueva reunión del Cecopi para este domingo a las 09.00 horas, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.