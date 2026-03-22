Un operativo policial en Alicante se salda con 65 identificados y un detenido por drogas

Operativo de Policía en Alicante - JEFATURA

ALICANTE 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un operativo policial desarrollado en Alicante se ha saldado con 65 personas identificadas y un detenido por un presunto delito de tráfico de drogas, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Este operativo, desarrollado en el marco del Plan Seguridad Levante, va destinado a la prevención de delitos de especial gravedad cometido contra las personas, como serían los delitos de robo con violencia e intimidación o las lesiones en la zona norte de la ciudad.

En el operativo, que se ha concentrado en Plaza Manila, Plaza Enrique Madrid, Plaza del Sol, entre otras, han participado diversos indicativos de Policía Nacional pertenecientes a la Comisaría de Distrito Norte y a la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial y Policía Nacional adscrita a la Comunitat, tanto de uniforme como de paisano.

En total, en el operativo ha habido 65 identificados; un detenido por delito de tráfico de drogas; ocho actas de sustancias estupefacientes; y un acta de porte de armas blancas. Además, los agentes han inspeccionado dos locales con resultado de dos sanciones administrativas.

Estos controles tienen como fin prevenir y evitar algunas tipologías delictivas como los robos con violencia o lesiones acaecidas en la ciudad en las últimas semanas.