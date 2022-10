La oposición acusa a Ribó de hacer de València una ciudad menos amable: "Nos estamos 'barcelonizando'"

Catalá aspira a liderar "la segunda transformación de València" y Giner suspende la política de vivienda

La oposición en el Ayuntamiento de València ha reprochado este viernes al alcalde, Joan Ribó, llevar casi ocho años al frente de una ciudad "menos amable" para vivir en comparación a otras grandes ciudades de España. "Nos estamos 'barcelonizando'", ha advertido la portavoz 'popular', Mª José Catalá.

Esta es una de las críticas comunes que han lanzado PP, Cs y Vox a Ribó en sus discursos en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, el último del actual mandato compartido por Compromís y PSPV antes de las elecciones de mayo.

Catalá ha dado por agotado el ciclo del Govern del Rialto ante una ciudad que ha descrito como insegura, sucia y ahogada por la presión fiscal y por la huida de talento. Así, aunque ha asegurado que no se le "caen los anillos por reconocer los éxitos", ha augurado que el PP recuperará la vara de mando para iniciar "la segunda transformación de València".

"Quiero trabajar por una capitalidad que perdure, no quiero premios de estantería, quiero una València más humana y a la altura de la tercera ciudad de España", ha proclamado, con el objetivo de posicionarla como "ciudad líder del Mediterráneo".

Los impuestos han centrado parte de la intervención de Catalá, que ha urgido al alcalde a bajarlos "ya" en la alianza que propuso el 'president' de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, para el 2 de noviembre junto a diputaciones y ayuntamientos.

"BALDOVÍ, EL PAGAFANTAS DE SÁNCHEZ"

Según Catalá, Ribó puede bajarlos pero no quiere hacerlo porque su afán recaudatorio es infinito, ya que ha advertido que València está a la cabeza carga fiscal. También ha vuelto a ofrecer enmiendas conjuntas a los Presupuestos Generales del Estado: "Deje de confiar en su compañero Joan Baldoví, que es el 'pagafantas' de Pedro Sánchez y aprobará lo que haga falta".

"Empiece a moverse, no recuerdo la última vez que le vi en un despacho de un ministro para pelear por València", le ha espetado tras dudar de su anuncio de que se rehabilitarán 600 viviendas porque "en ocho años solo han sido capaces de construir 14".

Además, la 'popular' ha tildado de fracaso su política de limpieza y seguridad y de "agujero negro" la Empresa Municipal de Transportes, mientras ha lamentado el estado de l'Albufera y ha acusado al bipartito de no hacer nada para exigir el dinero que prometió la Generalitat.

GINER: "MUCHO PLAN Y NADA EN URBANISMO"

Como portavoz de Cs, Fernando Giner se ha centrado en el problema de acceso a la vivienda, advirtiendo que el precio se ha encarecido un 18% y por encima de ciudades como Sevilla o Zaragoza, con lo que "un joven destina de media el 70% de su sueldo a emanciparse".

Ha lamentado el encarecimiento del coste de la vida en València, cuando "tenía una ventaja" frente a Barcelona o Madrid, y ha urgido a actuar en las 55.000 viviendas que según él están vacías y a utilizar bajos comerciales desocupados. "AUMSA ha sido un chasco, un desengaño", ha denunciado sobre la empresa pública de vivienda apuntando a la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, la socialista Sandra Gómez.

Giner ha acusado al equipo de gobierno de basar sus políticas en "mucho 'powerpoint', mucho plan y mucho verde" sin actuaciones reales en urbanismo, mientras ha advertido de un déficit de 5.700 plazas en residencias cuando dentro de unos años "la generación 'boomer' se jubila".

Otras de sus críticas han ido dirigidas a las "plagas" de ratas, la necesidad de poda, la seguridad, las "multas a vecinos" en el área de prioridad residencial de Ciutat Vella o los residentes en localidades cercanas que llegan "enlatados" por carretera.

"DIENTES"

Y de Vox, José Gosálbez ha aludido a "la València real y no la ideal que ha vendido Ribó" en materia de paro juvenil, seguridad, limpieza o "plagas". "Dientes, dientes como la Pantoja es lo que ha hecho usted", ha ilustrado al alcalde.

Ha exigido que en la ciudad se "pueda vivir sin miedo", para lo que ha vuelto a pedir más medios para Policía Local, un "desalojo en 48 horas" de la okupación ilegal, servicios sociales más ágiles, no subvencionar "a los enemigos de Valencia" y mayor atención al sector "tensionado" de las Fallas, así como que los concejales se bajen el sueldo.

Además, ha asegurado que se presentan como "alternativa de gobierno" frente a un alcalde "a por uvas": "Vamos a trabajar para reconstruir todo lo que ha destrozado en los peores años de la historia del 'cap i casal'".

RIBÓ: "HAY GENTE QUE YA SE CREE ALCALDESA"

En su réplica, Ribó ha recordado que faltan unos meses para elecciones y ha advertido que "hay gente que ya se cree alcalde o alcaldesa y hace sus planteamientos". "Si alguno se quiere automotivar, está en su derecho", ha dicho, pero él ha asegurado centrarse en "buscar grandes acuerdos".

Entre esos objetivos ha destacado la consolidación de València como "capital mediterránea y europea". "Gozamos de buena calidad de vida", ha respondido a las críticas de que es una ciudad "poco amable", y se ha mostrado convencido de que podrá ser elegida Capital Verde Europea la próxima semana.

Ribó ha agradecido el "consenso" alcanzado en los últimos años con la oposición en los "grandes temas", pero ha puesto el foco sobre los "silencios" de Catalá, Giner y Gosálbez al no hablar sobre la reducción de la deuda municipal o del periodo de pago a proveedores.

IMPUESTOS

Entre esos "silencios" ha asegurado que esperaba que nadie hablara de impuestos un día después de la dimisión de Liz Truss como primera ministra de Reino Unido, al ser "una señora de la bandera de la bajada de impuestos".

Así ha rebatido las críticas de Catalá por la carga fiscal, afirmando que en València se paga un tercio menos de impuestos per cápita que en ciudades como Barcelona o Madrid. "No ha habido un crecimiento desaforado de impuestos", ha recalcado, y ha vuelto a defender que no se puede bajar la "presión general" porque no se podría recaudar para invertir en "determinadas cosas".

Por otro lado, ha rechazado la visión de la EMT como un "agujero negro", algo que cree que sí era antes de 2015 porque "se compraron solo dos autobuses en cuatro años". Ha garantizado que va en la buena dirección y contará con un plan financiero similar al de 2014.

Respecto al "suspenso" que ha puesto Giner a la política de vivienda, Ribó ha garantizado que los fondos europeos servirán para rehabilitar 600 viviendas "en barrios populares", algo que ve imprescindible ante la falta de habitabilidad.

Y ha garantizado a Vox que las subvenciones se conceden "a todas las instituciones que lo piden" y sin "discriminación ideológica". "A las que hablan en valenciano y a las que hablan en castellano, por supuesto", ha enfatizado, y se ha mostrado orgulloso de la identidad, las fiestas y la lengua de València, esto último "algo muy importante".