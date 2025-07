La organización del SOM Festival quiere darle al evento un carácter más internacional y prevé 30.000 asistentes

CASTELLÓ 1 Jul. (EUROPA PRESS) - -

La organización del SOM Festival, que se celebrará del 24 de julio al 17 de agosto en el Real Club Náutico de Castellón y contará con una programación diversa que incluye música, humor y espectáculos sinfónicos, pretende darle al evento una carácter más internacional.

Así lo ha señalado su director, Juan Carlos Vidal, durante la presentación del festival, al que prevé una asistencia de 30.000 personas entre todos los conciertos.

El cartel está compuesto por Il Divo (24 julio), Coque Malla (26 julio), Tom Jones (9 agosto), Camilo (10 agosto) y Mestiza (15 agosto). También actuarán Marta Santos y Taranto (8 agosto), Antoñito Molina y Jarana (16 agosto), Los Morancos (17 agosto), y contará con el espectáculo sinfónico 'The Beatles Symphonic Fantasy' (14 agosto) y 'This is Michael' (2 agosto), en homenaje a Michael Jackson.

Vidal ha destacado que este año han apostado muy fuerte en el Som Festival, de tal forma que se destinará más de un millón de euros sólo al caché de los artistas, quien ha resaltado que el 100 por cien de los trabajadores directos del festival son de la provincia de Castellón y, concretamente, el 93% de la capital de La Plana.

Entre las novedades de la edición de este año, el director se ha referido al lanzamiento de 'Boat Experience', una experiencia náutica que permitirá seguir los conciertos desde embarcaciones privadas fondeadas frente al escenario principal, así como la zona gastro con cocineros Estrella Michelin.

El vicepresidente de la Diputación y responsable del área de Turismo, Andrés Martínez, ha señalado que este festival, con conciertos para todos los públicos, "engrandece el territorio", y ha deseado que sea un "éxito total".

El director general de Turismo de la Generalitat Valenciana, Israel Martínez, por su parte, ha subrayado que Castellon "es la provincia de la Comunitat Valencian que más proyección tiene de incremento turístico", y ha apuntado que Castellón es "una referencia en turismo de festivales".

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha afirmado que gracias al SOM festival "hemos sido capaces de que en Castellón pase algo en verano". "Para la Autoridad Portuaria este festival es importante porque supone dinamizar la zona portuaria y porque se hace con el objetivo de que se vivan experiencias", ha dicho.

Finalmente, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha calificado el cartel del festival de "espectacular", y ha indicado que "pone a Castellón en el mapa porque es cultura, música, experiencias, inclusión, gastronomía, turismo y dinamización económica". "Este festival nos sirve para pensar en grande", ha añadido.

Carrasco ha recordado que el SOM Festival generó el pasado año un impacto económico de más de 6 millones de euros y que el 64% de la gente que acudió al mismo eran de fuera de la provincia de Castellón.