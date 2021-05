Organizan un "desafío" para detectar y localizar Covid mediante inteligencia artificial en radiografías de tórax

VALÈNCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Society for Imaging Informatics in Medicine (SIIM), en colaboración con la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) y la Sociedad Radiológica de Norteamérica (RSNA), ha organizado un "desafío" para la detección y localización de neumonía por Covid-19 mediante el uso de la Inteligencia Artificial en radiografías de tórax.

Esta competición se llevará a cabo a través de la plataforma Kaggle y es una continuación de un proyecto de Fisabio que recibió financiación de la Conselleria de Innovación en la Llamada al Sistema de Innovación e Investigación, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

El desafío científico utilizará conjuntos de imágenes de radiografías convencionales de la Medical Imaging Data Resource Center (MIDRC) - RSNA International Covid-19 Open Radiology Database (RICORD) y del Banco de Imagen Médica de la Comunidad Valenciana (BIMCV-COVID-19 Dataset). El dataset fue entregado en formato MIDS (Medical Imaging Data Structure).

Todas estas bases de datos de imágenes han sido etiquetadas por un grupo internacional de radiólogos voluntarios de Brasil, EEUU y en España del Hospital Sant Joan de Alicante, para que los modelos de Inteligencia Artificial puedan aprender correctamente.

Las personas participantes en el desafío desarrollarán modelos de computación de alta calidad para detectar y localizar la neumonía por la Covid-19 para ayudar a los médicos a proporcionar un diagnóstico rápido y seguro que mejorará la atención del paciente al permitir un tratamiento adecuado antes de que aparezcan los efectos más graves del virus.

En esta línea, SIIM, la Fundació Fisabio y RSNA trabajarán en la implementación de los algoritmos ganadores en el uso clínico para el beneficio de los equipos profesionales que utilizan imágenes médicas en general, con el objetivo de mejorar la calidad y la eficiencia en la atención médica.

La responsable de la Unidad Mixta de Imagen Biomédica Fisabio-CIPF, María de la Iglesia Vayá, ha subrayado que Fisabio, con la ayuda de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, pretende "mostrar la importancia de la Ciencia Abierta para la investigación y la innovación en el sector de la salud".

"Esta iniciativa demostrará lo que significa trabajar en equipo y el potencial de la Inteligencia Artificial para ayudar al diagnóstico", ha señalado, al tiempo que ha remarcado que "permitirá a las autoridades públicas hacer un mejor uso de los datos sanitarios con fines de investigación y contribuirá a la transformación digital al preservar la protección de datos desde el diseño y por defecto".

El desafío de detección y localización de Covid-19 se iniciará una semana antes de la reunión anual de SIIM de 2021, que se celebra del 24 al 27 de mayo.

Los ganadores se conocerán del 19 al 20 de septiembre en la Conferencia 2021 sobre inteligencia artificial en imágenes médicas (CMIMI).