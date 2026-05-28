Orlando Bosch presenta 'Isla del Sur', film sobre tecnología y manipulación rodado entre Berlín, València y Alicante

La película 'Isla del Sur', del director valenciano Orlando Bosch, reflexiona sobre la manipulación de la tecnología en el mundo actual
La película 'Isla del Sur', del director valenciano Orlando Bosch, reflexiona sobre la manipulación de la tecnología en el mundo actual - CEDIDA POR ORLANDO BOSCH
Europa Press C. Valenciana
Publicado: jueves, 28 mayo 2026 13:19
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   VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

   El director valenciano Orlando Bosch presenta su nueva película 'Isla del Sur', rodada entre Berlín, València y Alicante, este viernes, 5 de junio, en los cines Lys con parte de su equipo, con el fin de poder llevar a cabo un coloquio con los asistentes tras el visonado de la cinta.

   El largometraje, que se proyectará a las 19:30 horas, reflexiona sobre la manipulación de la tecnología en el mundo actual donde las imágenes se consumen sin ningún tipo de control, tanto a nivel personal como delictivo, así como los abusos personales que ello conlleva.

   Asimismo, propone una reflexión estética y cultural sobre las diferencias entre el norte y el sur de Europa, a través del paisaje y de la personalidad de los personajes.

   Anna, una joven alemana, (Josephine Lange) que vive en Berlín, decide viajar a una isla del sur durante sus vacaciones. Allí conoce a Juan, (Ricardo Saiz) ambos inician una relación de verano. Una noche, durante una fiesta, ocurre algo que perturba su estancia en la isla. Paralelamente, dos policías --interpretados por Rodrigo Sáenz de Heredia y Fael García-- investigan una organización criminal que opera en la zona.

   Este es el hilo conductor de la nueva cinta de Bosch, que se presenta en diferentes capas narrativas y discursivas, abordando tanto el contraste cultural como los peligros de la tecnología en la sociedad actual.

   Orlando Bosch, director, guionista y productor, que cuenta con otras películas como Mundos Invisibles (2022) y 'Shadows in the Distance' (2015), realiza en esta ocasión, con la productora Kluge Productions Films, un neo-thriller con un marcado componente autoral e internacional, según ha detallado

   El guion surge a partir del impacto que ha observado en el ámbito tecnológico en los últimos años, donde las nuevas plataformas digitales se han convertido en una forma de exhibicionismo y de mercantilización del cuerpo a través del narcisismo digital y delictivo. Asimismo expone la realidad de una Europa cada vez más tecnológica y multicultural, donde la movilidad entre países es ya parte de nuestra vida cotidiana.

    La película está rodada en varios idiomas, --principalmente español y alemán-- y en diferentes países, y cuenta con un elenco internacional que marca su carácter europeo e internacional.

CREATIVIDAD COLECTIVA

   Bosch ha detallado que siempre rueda con equipos pequeños, de no más de quince personas, para que el proceso creativo sea más humano e involucre a todos por igual. Además, ha destacado que "las películas nacen desde la creatividad colectiva y no desde las grandes producciones" y ha recalcado que "el cine independiente representa el futuro como arte, y no como un producto de consumo".

   "Necesitamos películas que nos hagan pensar en el mundo en el que vivimos, no solo que reivindiquen; eso es algo que únicamente puede hacer el cine, no las noticias ni el sensacionalismo", ha subrayado el realizador.

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