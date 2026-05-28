Orlando Bosch presenta 'Isla del Sur', film sobre tecnología y manipulación rodado entre Berlín, València y Alicante

La película 'Isla del Sur', del director valenciano Orlando Bosch, reflexiona sobre la manipulación de la tecnología en el mundo actual - CEDIDA POR ORLANDO BOSCH

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El director valenciano Orlando Bosch presenta su nueva película 'Isla del Sur', rodada entre Berlín, València y Alicante, este viernes, 5 de junio, en los cines Lys con parte de su equipo, con el fin de poder llevar a cabo un coloquio con los asistentes tras el visonado de la cinta.

El largometraje, que se proyectará a las 19:30 horas, reflexiona sobre la manipulación de la tecnología en el mundo actual donde las imágenes se consumen sin ningún tipo de control, tanto a nivel personal como delictivo, así como los abusos personales que ello conlleva.

Asimismo, propone una reflexión estética y cultural sobre las diferencias entre el norte y el sur de Europa, a través del paisaje y de la personalidad de los personajes.

Anna, una joven alemana, (Josephine Lange) que vive en Berlín, decide viajar a una isla del sur durante sus vacaciones. Allí conoce a Juan, (Ricardo Saiz) ambos inician una relación de verano. Una noche, durante una fiesta, ocurre algo que perturba su estancia en la isla. Paralelamente, dos policías --interpretados por Rodrigo Sáenz de Heredia y Fael García-- investigan una organización criminal que opera en la zona.

Este es el hilo conductor de la nueva cinta de Bosch, que se presenta en diferentes capas narrativas y discursivas, abordando tanto el contraste cultural como los peligros de la tecnología en la sociedad actual.

Orlando Bosch, director, guionista y productor, que cuenta con otras películas como Mundos Invisibles (2022) y 'Shadows in the Distance' (2015), realiza en esta ocasión, con la productora Kluge Productions Films, un neo-thriller con un marcado componente autoral e internacional, según ha detallado

El guion surge a partir del impacto que ha observado en el ámbito tecnológico en los últimos años, donde las nuevas plataformas digitales se han convertido en una forma de exhibicionismo y de mercantilización del cuerpo a través del narcisismo digital y delictivo. Asimismo expone la realidad de una Europa cada vez más tecnológica y multicultural, donde la movilidad entre países es ya parte de nuestra vida cotidiana.

La película está rodada en varios idiomas, --principalmente español y alemán-- y en diferentes países, y cuenta con un elenco internacional que marca su carácter europeo e internacional.

CREATIVIDAD COLECTIVA

Bosch ha detallado que siempre rueda con equipos pequeños, de no más de quince personas, para que el proceso creativo sea más humano e involucre a todos por igual. Además, ha destacado que "las películas nacen desde la creatividad colectiva y no desde las grandes producciones" y ha recalcado que "el cine independiente representa el futuro como arte, y no como un producto de consumo".

"Necesitamos películas que nos hagan pensar en el mundo en el que vivimos, no solo que reivindiquen; eso es algo que únicamente puede hacer el cine, no las noticias ni el sensacionalismo", ha subrayado el realizador.