Oropesa del Mar celebra el Día del Turista con su castillo de fuegos artificiales acuático

CASTELLÓ 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oropesa del Mar (Castellón), a través de la concejalía de Turismo, invita a vecinos y visitantes a disfrutar de su tradicional castillo de fuegos artificiales acuático con motivo de la celebración del Día del Turista.

El espectáculo pirotécnico se llevará a cabo este jueves 14 a las 23.49 horas en la playa La Concha. Estará a cargo de la empresa Pirotecnias Tomás, que disparará un total de 334,060 kilos de material pirotécnico durante un montaje de 1.115 segundos de duración.

Este evento, que combina el espectáculo visual de los fuegos con el reflejo sobre el mar, se ha convertido en una de las citas más esperadas del verano en Oropesa del Mar al reunir cada año a miles de personas para celebrar y rendir homenaje a quienes eligen el municipio como destino vacacional.

"Cada año, el mar y el cielo se unen en un mismo espectáculo en la playa de La Concha", manifiesta el alcalde de Oropesa del Mar y concejal de Turismo, Rafael Albert.