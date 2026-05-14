La Orquesta Mondragón celebrará su 50 aniversario en noviembre en la sala Auditorio Roig Arena

Archivo - El actor y cantante Javier Gurruchaga y la Orquesta Mondragón, durante una actuación - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La histórica Orquesta Mondragón celebrará su 50 aniversario con un concierto en la sala Auditorio Roig Arena el jueves 19 de noviembre, como parte de su gira estatal 50 Aniversario 2026.

La cita será una gran fiesta escénica y musical en la que la banda repasará medio siglo de trayectoria sobre los escenarios, avanza el recinto multiusos de València.

Liderada por el carismático Javier Gurruchaga, la Orquesta Mondragón se ha consolidado como una de las formaciones más singulares e irreverentes de la música española, pionera en fusionar rock, teatro, humor, cabaret y espectáculo visual en una propuesta única que ha atravesado generaciones.

El espectáculo planteará un viaje por su historia, desde sus primeros conciertos en Donostia, Bilbao o Madrid hasta convertirse en uno de los grandes nombres de la cultura popular española.

Sobre el escenario habrá espacio para los himnos que marcaron varias épocas, referencias al universo visual y teatral de la banda y homenajes a músicos, colaboradores y artistas que han acompañado este recorrido durante medio siglo.

Canciones como 'Viaje con nosotros', 'Corazón de neón', 'Caperucita feroz' o 'Ponte peluca' volverán a sonar en un show concebido como una auténtica celebración colectiva, fiel al espíritu extravagante, teatral y festivo que siempre ha definido a la formación.

La gira del 50 aniversario supone una reafirmación del presente de la banda, que continúa activa y girando "con la misma energía y personalidad que la convirtió en una referencia imprescindible del rock espectáculo en España".

Las entradas para el concierto de la Orquesta Mondragón en València ya están a la venta en la web del Roig Arena.