La Orquesta de València opta a los premios ICMA 2027 con su versión de 'Carmina Burana'

Orquesta de València - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta de València opta a los premios ICMA 2027 con su grabación de 'Carmina Burana', de Carl Orff, publicado por el sello alemán Accentus Music y grabado en directo en junio de 2024 en la Sala Iturbi del Palau de la Música.

Fue un concierto dirigido por Alexander Liebreich, director titular y artístico de la Orquesta, y en el que participaron los solistas Sara Blanch, Joaquín Asiáin y André Baleiro, el Orfeón Pamplonés y la Escolanía de la Virgen de los Desamparados, ha detallado el consistorio en un comunicado.

El director gerente del Palau, Vicente Llimerá, ha mostrado su satisfacción por esta nominación, que "pone en valor la calidad de una producción realizada por uno de los sellos más reconocidos en el ámbito de la música clásica", y lo ha considerado un paso adelante en la proyección internacional de la Orquesta de València.

Llimerá ha resaltado que esta grabación ha supuesto el retorno de la Orquesta de València a la escena discográfica internacional después de tres décadas de ausencia.

La publicación de este álbum coincidió con el 130º aniversario del nacimiento del autor de Carmina Burana, Carl Orff. La grabación ofrece una lectura innovadora y contextualizada de una de las obras más emblemáticas del siglo XX.

El lanzamiento incluye un libreto trilingüe (alemán, inglés y español) con una extensa conversación entre Alexander Liebreich y el filósofo alemán Wilhelm Vossenkuhl, en la que los dos reflexionan sobre la complejidad histórica y simbólica de Carmina Burana, su recepción en la Alemania del siglo XX y su vigencia como ejemplo de "obra de arte total". El álbum está disponible en CD y en plataformas digitales de todo el mundo. La versión audiovisual en 4K se puede ver en Vimeo On Demand.

Entre las grabaciones anteriores de la Orquesta, destacan los dos discos que grabó en 1996, dedicados a Joaquín Rodrigo i Óscar Esplá, con el pianista Joaquín Achúcarro y la soprano Victoria de los Ángeles, bajo la dirección de Manuel Galduf. El 1993 se grabó un disco para el sello Auvidis Valois bajo la dirección de Enrique García Asensio, con el pianista Enrique Pérez de Guzmán. En 1950 grabó con José Iturbi para La Voz de su Amo y RCA.

LAS SONATAS DE ZELENKA, TAMBIÉN NOMINADAS

El Palau de la Música también ha colaborado en la grabación del doble álbum con las seis sonatas de Jan Dismas Zelenka, nominado a los ICMA 2027. Publicado por el sello Genuin Classics, el disco se grabó en la Sala Rodrigo con la participación de Ángel Luis Sánchez, Ramón Ortega, Marc Trénel, Wies de Boevé y Alfonso Sebastián.