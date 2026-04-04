La Orquestra de València debuta el próximo 16 de abril en el Musikverein de Viena

La Orquesta de València - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Orquestra de València prepara su próxima salida con destino a Viena, donde ofrecerá, el jueves 16 de abril, un concierto en la Grober Saal, la sala principal del Musikverein. La actuación estará dirigida por su director titular y artístico, Alexander Liebreich, y contará con el dúo pianístico Silver-Garburg como solistas.

La Orquestra de València refuerza de esta manera su proyección internacional con su debut en el conocido auditorio, señala el consistorio en un comunicado.

De esta manera, la Orquestra de València visitará la mítica sala donde se celebra cada primero de enero el famoso Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena, con un programa enmarcado en el ciclo Jeunesse-Musikerleben. Pero, previamente, el viernes 10 de abril, el público valenciano podrá disfrutar de este programa en la Sala Iturbi del Palau de la Música, con los mismos intérpretes, a las 19.30 horas, en un concierto extraordinario con un precio accesible de 5 euros.

El director del Palau, Vicente Llimerá, ha destacado que "cuando la Orquestra de València actúe en el Musikverein, no sólo se encontrarán dos ciudades, sino dos tradiciones musicales". En Viena, ha continuado, ha continuado, "donde la historia siempre está presente, debutará una orquesta que combina su identidad mediterránea con una clara vocación europea; y lo hace con un programa de gran exigencia artística que permitirá mostrar a nuestra formación al más alto nivel".

Llimerá ha indicado que "ningún aficionado debería perderse el concierto extraordinario que ofreceremos en el Palau con este mismo programa, concebido para el Musikverein, ya que será, sin duda, un verdadero acontecimiento musical para nuestra ciudad".

UN REPERTORIO CON PIEZAS DE RAVEL, BRAMHS, MARTÍN Y SOLER Y STRAUSS

En el repertorio que la OV presentará ante el público austríaco se escuchará, en primer lugar, la obertura de L'arbore di Diana, del valenciano Vicente Martín y Soler, una obra que cosechó grandes éxitos en la Viena del siglo XVIII y que tiende un puente histórico entre València y la capital austríaca.

Seguirá 'Daphnis et Chloé. Suite nº2', de Maurice Ravel, una de las obras más coloristas del repertorio orquestal, en la que la Orquestra de València podrá desplegar ese refinamiento sonoro por el que ha sido distinguida internacionalmente en los últimos tiempos.

Uno de los momentos culminantes será la interpretación del 'Cuarteto para piano nº3' de Johannes Brahms, en una versión excepcional como concierto para piano a cuatro manos y orquesta, titulada Werther, en arreglo de Richard Dünser (estreno en Austria).

Esta versión, poco habitual, abre nuevas perspectivas sobre una obra conocida y combina la intimidad de la música de cámara con la dimensión sinfónica. La pieza será interpretada por el reconocido dúo Silver-Garburg, formado por Sivan Silver y Gil Garburg.

El programa se cerrará con el poema sinfónico 'Así habló Zaratustra', de Richard Strauss, una obra de gran fuerza y profundidad filosófica. Su célebre introducción, popularizada por la película 2001: 'Una odisea del espacio', de Stanley Kubrick, despliega su pleno sentido en una compleja reflexión musical inspirada en el pensamiento de Friedrich Nietzsche. Para cualquier orquesta, esta obra supone un importante reto técnico, sonoro e interpretativo.

Llimerá ha destacado "el excelente nivel artístico" del que disfruta actualmente la Orquestra de València, "que está experimentando --ha asegurado-- una evolución visible no sólo en el escenario, sino también con una creciente presencia internacional".

La participación en los 'International Classical Music Awards' en el Palau de la Música de València, el reciente lanzamiento de Carmina Burana con Accentus Music, las producciones para ORF, RTVE, NHK, así como ARTE y Mezzo y los recientes éxitos en el Auditorio Nacional de Madrid, con tres conciertos llenos, "demuestran de manera contundente la relevancia internacional que está adquiriendo la orquesta", ha concluido el director del Palau.