Archivo - La consellera de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana, Carmen Ortí (d), durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes, a 21 de mayo de 2026 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha defendido el papel de la Inspección educativa que, tras una queja recibida por parte de una familia, "hace lo que tiene que hacer: pedir información y escuchar a las dos partes".

De este modo lo ha manifestado este jueves, en respuesta a una pregunta del diputado del PSPV José Luis Lorenz en el pleno de Les Corts, que le ha preguntado cuál es la situación de la educación valenciana y ha aludido a la investigación a un maestro tras la denuncia de un padre por hablar de la huelga general del 11N.

Se trata del testimonio de un maestro de sexto de Primaria de un colegio público de la provincia de Valencia que ha asegurado que tiene un requerimiento de la Inspección Educativa tras la queja de una familia por una supuesta vulneración de la "neutralidad ideológica" en clase. Algunos sindicatos docentes han enmarcado el caso en la aza de brujas" que, a su juicio, ha iniciado la Generalitat con la modificación de la Inspección introducida en la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat de 2026.

Al respecto, Ortí ha considerado que la situación del sistema educativo valenciano es ahora es "mucho mejor" que cuando gobernaba el Botànic y ha reivindicado que, en la actualidad y en comparación con 2023, las familias "tienen más libertad para elegir el centro y la lengua en la que estudian sus hijos, más opciones de conciliar con la gratuidad de 0 a 3 años y la posibilidad de no pagar el primer curso de la universidad".

En la misma línea, ha destacado que los profesores "tienen mejores condiciones laborales, menos burocracia y mejor salario" y los alumnos, "más profesorado, más recursos específicos para la inclusión, ratios más bajas y el camino para poder progresar en sus estudios sin quedarse atrás".

Sin embargo, el parlamentario socialista ha replicado que la situación de los centros es "para ponerse a llorar" y ha mencionado el caso de instalaciones educativas que "no tienen aula de música, ni de plástica ni de inglés ni gimnasio". "La Conselleria no los ha dotado ni de material para funcionar", ha denunciado. También ha denunciado la "paralización" de la construcción de infraestructuras educativas y ha acusado a la consellera de "inventarse" los datos de plantillas.

"INTRODUCIR LA POLICÍA POLÍTICA EN LAS AULAS"

En este punto, le ha preguntado si se siente "orgullosa de lo que ha pasado esta semana con un docente" y si "no se siente culpable de introducir la policía política en las aulas". Ha asegurado que este profesor tiene "pánico, temblores y llantos por el temor a perder el puesto de trabajo" y ha advertido a Ortí que en su momento garantizó que siempre "respetaría los valores constitucionales".

"Eso es mentira, consellera", le ha afeado, entre críticas a la "nueva función censora" de los inspectores introducida por la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2026 aprobada junto a Vox. "Compañeros y compañeras suyas están investigando a docentes, lo sabe perfectamente, y es una vergüenza", ha reprochado a Carmen Ortí, a la que ha acusado de querer volver a "los tiempos oscuros".

Además, ha advertido de que el representante de un sindicato "se ha grabado un vídeo con la portavoz de Vox felicitando a este partido y mostrando su agradecimiento a la ultraderecha". "¿Eso es mostrar neutralidad? ¿Ahí también investigará?", le ha preguntado, para seguidarmente afearle su "doble moral". Por todo ello, el diputado del PSPV ha exigido la dimisión de la consellera, "y si no, la derogación de esta medida censuradora".

UN APOYO "COMO NUNCA LO HABÍAN TENIDO ANTES"

En su respuesta, la titular de Educación ha considerado que al PSPV "le molesta" que al Consell "le preocupen las personas" y ha defendido que la situación de la educación valenciana "está en muy buenas manos". "Los profesores han tenido un apoyo como nunca lo habían tenido antes, con una mejora de sus condiciones laborales, con menos burocracia y con más salarios", ha ejemplificado.

Dicho esto, ha cargado contra la gestión del anterior gobierno del Botànic por ponerse "al lado solo de los suyos" y por gobernar "solo por el que le vota, imponiendo sus criterios sin escuchar a nadie". "Hay gente que solo respeta los derechos de los que les votan y solo hacen que buscar la gresca y la confianza", ha sostenido.

"La situación de la educación valenciana es mejor que cuando gobernaba el Botànic, pero peor en convivencia porque en su partido hay personas que se encargan de que así sea", ha espetado a Lorenz.

CADPV REPROCHA LA "PERSECUCIÓN IDEOLÓGICA"

Precisamente, este jeuves, la Coordinadora d'Assemblees Docents ha hecho público un comunicado en el que muestra su apoyo al docente y lamenta la "persecución ideológica" del profesorado.

"La actuación de Inspección Educativa tras la denuncia a un maestro por hablar sobre la huelga del pasado 11 de noviembre ha supuesto el comienzo de una serie de atribuciones impropias para este cuerpo de la comunidad educativa", dice el colectivo, que advierte de que, independientemente de cómo termine el proceso, "el requerimiento ya ha generado miedo y angustia al cuestionar su labor profesional".

Para la CADPV, este caso "evidencia el clima de intimidación que puede extenderse a los centros educativos derivando en una autocensura impropia de un Estado democrático".

La coordinadora cree que la Conselleria está "instrumentalizando la Inspección Educativa y construyendo un panóptico educativo que busca que el profesorado interiorice la sospecha y asuma una mirada fiscalizadora sobre la suya propia".

"Nosotros no adoctrinamos, nosotros educamos", sostiene la CADPV, que defiende que hablar de huelgas, derechos laborales o condiciones de vida de la clase trabajadora "forma parte de una educación que proporciona herramientas para comprender el mundo, cuestionar las desigualdades y pensar críticamente".

Por este motivo, la CADPV exige la "derogación inmediata" de los artículos 155 y 156 de la Ley 5/2026, impulsada por el Gobierno del PP con el apoyo de Vox.

Finalmente, hace un llamamiento al profesorado a "no normalizar estas prácticas, a no colaborar con los mecanismos de intimidación y a responder colectivamente ante cualquier intento de censura".

La CADPV "reivindica la fuerza de las asambleas docentes y asegura que continuará defendiendo una educación comprometida con la realidad social: hablando de huelgas y luchas obreras, de derechos humanos y laborales, de feminismos, racismo, genocidios, vivienda, desigualdad y crisis climática". "Seguiremos haciendo preguntas, incomodando, despertando conciencias y dando herramientas para comprender y transformar la realidad", concluye.