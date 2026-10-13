Ortí defiende la "neutralidad" de la Inspección educativa en las aulas: "Cumplir la Constitución no es ideología"

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, y el diputado de Compromís Gerard Fullana - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha defendido la "neutralidad" de la Inspección educativa en las aulas valencianas tras los cambios introducidos por la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat de 2026 y ha señalado que el hecho de "cumplir la Constitución" no es "ideología", sino simplemente exhibir "respeto por el ordenamiento jurídico".

Así lo ha manifestado Ortí durante una interpelación del diputado de Compromís Gerard Fullana este martes por la tarde en el pleno de Les Corts. El diputado de la coalición valencianista le ha exigido "disciplina parlamentaria" y le ha instado a no "seguir su guion".

Entre otras cosas, ha preguntado a la responsable de Educación por qué considera que no es necesario abrir ningún expediente de investigación a "las escuelas ultracatólicas que segregan al alumnado por sexo", a los que el Consell "ha renovado el concierto por valor de 70 millones de euros". "Le hemos aportado la LOMLOE, que dice que lo que usted hizo no es legal", ha afeado, al tiempo que ha sostenido que es la Conselleria quien tiene que investigar y no Compromís.

También ha censurado que el Gobierno valenciano haya "cambiado la ley" en pleno agosto para abrir un canal que, de forma "anónima", denuncie a los docentes. "Alfombra roja a investigar al profesorado, pero resulta que cuando acreditamos un incumplimiento de 73 millones de euros en escuelas concertadas que segregan ilegalmente al alumnado, usted dice que no, que ahí no se debe abrir ninguna investigación, que investigue Compromís", ha reprochado a Ortí.

"Le ha aceptado a Vox ampliar la Inspección para investigar sin motivo al profesorado y es incapaz de enviar a un inspector a la puerta de estos centros educativos donde se ve claramente que entran niños o niñas", ha afeado a la consellera, a la que ha preguntado también si tiene constancia de que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas "ha abierto diligencias de investigación contra las personas responsables de renovar el pago íntegro a estas escuelas".

RELIGIÓN Y EDIFICANT

Fullana también ha cuestionado a la consellera de Educación sobre cuál es el "objetivo pedagógico" de aumentar las horas de Religión en Primaria y qué beneficios aporta al alumnado, al tiempo que ha cargado contra Ortí por recurrir ante el Tribunal Supremo contra las sentencias emitidas en julio por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en las que avalaba las delegaciones de obras de Plan Edificant de infraestructuras escolares a ayuntamientos realizadas por el Botànic cuando se encontraba en funciones.

Fullana ha puesto el ejemplo de un centro de Benicarló (Castellón) en el que un trozo de escalera se rompió mientras un alumno bajaba por ellas. "¿Cree que es normal que un centro donde caen trozos, como los de una escalera, no tenga alguna actuación?", ha preguntado, y ha calificado de "insólito" este caso.

Con todo, ha criticado el "desastre" en infraestructuras educativas del Consell del PP y se ha interesado sobre cuál es el importe aprobado en presupuesto de las obras aprobadas estrictamente por el actual Gobierno valenciano, a partir de julio de 2023, así como la ejecución de las mismas.

"CALENDARIO, PRESUPUESTO Y HECHOS"

Por su parte, la consellera de Educación ha defendido que la política general de su departamento pasa por "acompañar a cada alumna, cada docente y cada familia con calendario, presupuesto y hechos". Sobre el primero, ha subrayado las medidas acordadas con las organizaciones sindicales en el marco del plan plurianual 2026-2029. Sobre el presupuesto, ha reivindicado que el Consell destina "el mayor de la historia". Y sobre los "hechos", ha defendido que cada docente ha visto en su nómina "la primera mejora autonómica desde 2007".

Además, ha resaltado que la educación pública valenciana tiene ahora más profesores, más infraestructuras "y más futuro que nunca", a la vez que ha replicado a Fullana con que, durante los ocho años del Botànic, "se presupuestaba, pero no se ejecutaba ni la mitad". "Promete ahora millones y millones de obras al año, pero cuando pudieron hacerlo, no lo hicieron", le ha afeado.

Sobre la concertada, ha indicado que, si ahora se renuevan los conciertos, "es porque lo hicieron antes" los responsables del gobierno anterior, con "ocho convocatorias seguidas". Respecto a la Inspección educativa, ha señalado que su papel lo fija "el artículo 181 de la Ley Orgánica de Educación: supervisar, evaluar, asesorar y garantizar el derecho de toda la comunidad educativa con neutralidad".

En este sentido, sobre las obras recurridas en el marco del Plan Edificant, Carmen Ortí se ha preguntado "cómo puede un gobierno que ha perdido las elecciones comprometer 65 millones del presupuesto del gobierno siguiente". "Eso es lo que hemos preguntado al Supremo, no se ha impugnado ninguna obra, ningún colegio ni ningún instituto. Se han recurrido unas delegaciones firmadas por un gobierno en funciones en julio del 2023", ha remarcado.

"FALTA DE RESPETO Y CATEGORÍA PARLAMENTARIA"

En su réplica, Gerard Fullana ha reprochado a Ortí su "falta de respeto y de categoría parlamentaria" por limitarse a leer un papel y no contestar a sus preguntas y le ha vuelto a preguntar si ha recibido "notificación del Tribunal de Cuentas donde se abren diligencias de enjuiciamiento por el caso del 'Opus Gate'" y se ha interesado de nuevo por las obras aprobadas durante la presente legislatura, porque "en tres años la ejecución es del 0,0": "¿Sabe cuántas ha delegado el PP en tres años? Tres, y las tres en municipios del PP".

Dicho esto, y tras advertir a Ortí de que será recordada por impulsar medidas "propias del fascismo" contra el profesorado --"su legado será un mal recuerdo"--, ha planteado una decena de propuestas en materia educativa que ha prometido que impulsará "el próximo gobierno de Compromís".

Entre ellas, ha mencionado la bajada de ratios, la reactivación de la oferta de 0 a 3 años y de la FP, las mejoras laborales para el profesorado, un incremento de los recursos y los profesionales para la inclusión, más presupuesto para Educación, impulsar más de 100 escuelas nuevas cada año y fomentar "sin complejos" la educación en valenciano. También ha garantizado que las familias de los alumnos no serán "un arma contra los docentes" frente a las "guerras en las que nos ha metido Vox y sus amigos".

Finalmente, Ortí ha afeado a Fullana que haya pronunciado "un guion construido sobre falsedades" y la "doble vara de medir" de la izquierda con los conciertos educativos que el Botànic renovó. Respecto a los centros que segregan por sexo, ha defendido la "libertad" de las familias a la hora de elegir los colegios en los que estudian sus hijos.

Sobre Religión, la consellera ha esgrimido que Compromís pretende "quitarla del horario lectivo y eso no depende de la Conselleria" porque lo "impide la Ley Orgánica de Educación". Y en cuanto al valenciano, ha puesto en valor "la libertad de elegir". "A ustedes, las votaciones les gustan cuando las ganan. Cuando no, se van al Supremo", ha afeado a Fullana, al que ha acusado de pretender "decidir por las familias, imponer el centro, la lengua, lo que se estudia y dónde se estudia". "Este Consell no quiere decidir por nadie", ha proclamado, por lo que ha abogado por "acompañar" en vez de "imponer".