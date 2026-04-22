Ortí destaca que el Sello de Patrimonio Europeo a La Nau reconoce "la contribución valenciana al humanismo"

Sello de Patrimonio Europeo - GVA

VALÈNCIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha recogido este miércoles en Bruselas el Sello de Patrimonio Europeo otorgado por la Comisión Europea al Centre Cultural La Nau de València. Allí ha reconocido que esta distinción reconoce "la contribución valenciana al humanismo europeo y a la construcción cultural y educativa de Europa".

La titular de Cultura ha destacado que La Nau es "símbolo de conocimiento, cultura y encuentro a lo largo de más de cinco siglos y este reconocimiento sitúa a la Comunitat Valenciana en el mapa de los espacios clave para la historia y los valores compartidos de Europa".

El Sello de Patrimonio Europeo distingue a aquellos lugares que destacan por su valor simbólico en la historia, la cultura y la construcción de la Unión Europea. Su objetivo es fomentar el sentimiento de pertenencia, poner en valor la historia compartida y resaltar los principios de convivencia democrática, tal como ha señalado la Generalitat en un comunicado.

A diferencia de otras distinciones patrimoniales, este reconocimiento se centra especialmente en el significado cultural y educativo de los espacios y en su contribución a la integración europea.

España hasta este momento contaba con cuatro enclaves distinguidos con este reconocimiento; La Nau es el primero en la Comunitat Valenciana y el quinto a nivel nacional tras el Monasterio de San Jerónimo de Yuste (Extremadura); la Residencia de Estudiantes (Madrid); el Archivo de la Corona de Aragón (Barcelona) y el Parque Minero de Almadén (Castilla-La Mancha).

LA NAU

La Nau es sede de la Universitat de València desde su fundación a finales del siglo XV. En 1499, el Consell General de la ciudad acordó agrupar los estudios superiores en un Estudi General con rango universitario. Para ello, se adquirieron diversas casas en la actual calle de La Nau y se encargó su remodelación a Pere Compte. La institución abrió sus puertas en 1500, consolidando su rango con la bula papal de Alejandro VI y el privilegio real de Fernando II entre 1501 y 1502.

Su configuración actual es el resultado de múltiples intervenciones arquitectónicas que han adaptado el espacio a nuevas funciones a lo largo del tiempo, manteniendo su esencia histórica y patrimonial.

Con la expansión universitaria en el siglo XX hacia los campus de Blasco Ibáñez, Tarongers y Burjassot-Paterna, La Nau redujo su actividad académica y se consolidó como epicentro cultural e institucional. En la actualidad, acoge exposiciones, actividades escénicas y musicales, así como congresos y conferencias, además de albergar la Biblioteca Histórica y diversos servicios universitarios vinculados a cultura y patrimonio.

Este distintivo destaca espacios que han desempeñado un papel protagonista en la historia, la cultura y la transmisión de los valores comunitarios. Con este sello, La Nau se convierte en el primer espacio de la Comunitat Valenciana en conseguir el reconocimiento. Una localización clave en el desarrollo del humanismo europeo de la mano de la figura de Joan Lluís Vives, estrechamente vinculado a este espacio.