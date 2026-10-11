Ortí entrega a Torrevieja el distintivo de Capital Cultural Valenciana 2025

La Generalitat entrega a Torrevieja el distintivo de Capital Cultural Valenciana 2025 - GVA

ALICANTE 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha entregado este domingo a Torrevieja el distintivo que la acredita como Capital Cultural Valenciana 2025, un reconocimiento de la Generalitat a la trayectoria cultural del municipio alicantino y a la labor de sus asociaciones, colectivos, instituciones y profesionales.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, ha recogido el galardón en representación de la ciudad durante la gala oficial celebrada en el Teatro Municipal, organizada por el Institut Valencià de Cultura (IVC) y el Ayuntamiento de Torrevieja, informa la administración autonómica.

Durante su intervención, la consellera ha manifestado que esta distinción "reconoce una realidad: una ciudad que ha situado la cultura en el centro de su vida pública, que mantiene una programación intensa durante todo el año y que ha sabido convertir su diversidad en una verdadera fortaleza cultural", al tiempo que ha subrayado el papel de las entidades culturales, las escuelas artísticas y las bandas de música de Torrevieja.

La titular de Cultura ha resaltado la existencia de una amplia red de espacios culturales, asociaciones y profesionales que contribuyen a acercar la cultura a la ciudadanía y consolidar una programación estable durante todo el año.

La Capitalidad Cultural Valenciana es un reconocimiento anual a los municipios que sitúan la cultura como elemento de desarrollo económico, cohesión social y proyección turística. Por ello, la distinción favorece la colaboración con los ayuntamientos para acercar espectáculos, exposiciones y actividades de artes escénicas a la ciudadanía.

CERTAMEN INTERNACIONAL DE HABANERAS

El galardón reconoce, además, las señas de identidad culturales de Torrevieja, entre las que figuran el Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía, el Concurso Nacional de Teatro y la actividad de sus bandas de música. A ellas se suma una programación que combina música sinfónica, habaneras, teatro, ópera y festivales, con el Teatro Municipal y el Auditorio Internacional como espacios de referencia.

En esta línea, Ortí ha tenido palabras de reconocimiento para el Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía, una manifestación cultural que "ha unido generaciones y ha llevado el nombre de la ciudad más allá de nuestras fronteras", constituyendo una pieza esencial del patrimonio cultural de Torrevieja.

La gala ha contado con la asistencia de más de 40 entidades que dan vida al entramado cultural de Torrevieja y con las actuaciones del Conservatorio de Música, la Escuela Coral y la Escuela de Danza. Con carácter previo al acto, el vestíbulo del Teatro Municipal ha acogido la presentación de una exposición de la Escuela de Fotografía y Artesanía Salinera.

La consellera ha afirmado que esta capitalidad "no es un punto de llegada, sino un nuevo punto de partida", y ha señalado que debe servir para consolidar la programación cultural del municipio, atraer nuevos públicos, fortalecer el tejido cultural y seguir proyectando a Torrevieja como una de las grandes ciudades culturales de la Comunitat Valenciana.