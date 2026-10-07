Ortí y otras cuatro personas citadas a la comisión sobre el robo del Tesoro de Villena no comparecen

Archivo - Imagen del Museo de Villena (MUVI) acordonado tras el robo del Tesoro - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, y otras cuatro personas de las seis que estaban citadas este jueves a la comisión del Ayuntamiento de Villena (Alicante) sobre el robo del Tesoro de la localidad no han comparecido.

Así, tampoco han acudido la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, y la exdirectora general de Patrimonio Cultural Pilar Tébar, quien, según el consistorio, "autorizó en su momento" el traslado del conjunto de orfebrería al Museo de Villena (MUVI).

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, el concejal portavoz del gobierno municipal, Javier Martínez, ha detallado que únicamente ha comparecido el director de obra de musealización, mientras que el responsable de la empresa de seguridad ha solicitado hacerlo la semana que viene. Según ha recordado, la asistencia solo es obligatoria para personal del consistorio.

Concretamente, Martínez ha aseverado que "había citadas seis personas" para esta sesión y que, de ellas, "tan solo una ha decidido comparecer y aportar información" relativa al MUVI y "sus características de seguridad" y "protocolos".

El portavoz ha calificado de "desagradable sorpresa" que únicamente haya comparecido una persona: "Difícilmente podamos conocer más información si quienes están convocados y que son profesionales del sector o cargos de la Conselleria que también tienen responsabilidad directa sobre el MUVI no vienen a aportarla en esta comisión".

La comisión sobre el robo del Tesoro de Villena, perpetrado el 27 de agosto, fue constituida el 29 de septiembre y en ella se acordó pedir 17 comparecencias. Entre ellas figuran, además, otros cargos políticos y técnicos, incluidas personas vinculadas al consistorio, como el alcalde de la ciudad, Fulgencio Cerdán. Está previsto que las dos próximas sesiones de comparecencias se desarrollen el 14 y el 21 de octubre.