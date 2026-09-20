Ortí visita al equipo de estudiantes que representará a la Comunitat Valenciana en los WordSkills de China

Ortí con los estudiantes - GVA

VALÈNCIA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha visitado a los ocho alumnos de la Comunitat Valenciana que representarán a España en los 'WorldSkills 2026', la competición internacional de Formación Profesional más importante del mundo, que tendrá lugar en Shanghái a partir del 22 de septiembre.

La titular de Educación ha podido intercambiar impresiones junto a toda la delegación, después de una "exigente preparación técnica y específica", que ha puesto "a punto" al alumnado con el objetivo de competir "al máximo nivel frente a los mejores jóvenes profesionales del planeta", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Los representantes valencianos obtuvieron su clasificación para los 'WorldSkills Shanghái 2026' tras lograr la medalla de oro en sus respectivas modalidades durante la competición nacional 'SpainSkills 2026'.

Desde el día siguiente a aquella victoria, han desarrollado un "exigente" proceso de entrenamiento junto a sus expertos y tutores, en el que han perfeccionado competencias técnicas y profesionales para afrontar una competición de "extraordinaria exigencia".

Carmen Ortí ha puesto en valor la apuesta por el talento joven que está llevando a cabo la Generalitat: "En la Comunitat Valenciana tenemos la suerte de tener una cuna inmensa de talento. Nuestro trabajo se centra en potenciarlo y brindarles las mejores oportunidades para que nuestros jóvenes desarrollen todas sus capacidades. La presencia valenciana en Shanghái supone una nueva oportunidad para mostrar la calidad de la Formación Profesional de la Comunitat Valenciana en el escenario internacional".

Conseguir una medalla en 'WorldSkills' constituye uno de los mayores retos dentro de la Formación Profesional internacional. En la competición participan representantes procedentes de decenas de países y regiones de todo el mundo, muchos de ellos integrados en sistemas de preparación específicos y con modelos de entrenamiento muy diferentes a los desarrollados en nuestro país.

La consellera, en la reunión con los representantes valencianos, ha querido transmitir el "orgullo" de la comunidad educativa de la Comunitat Valenciana "por su esfuerzo": "Llegar hasta aquí ha sido lo realmente importante. Es la vez que hay más representantes valencianos en esta final. Esto sitúa nuestra cantera de talento entre las mejores de España y de Europa", ha mantenido.

La excelencia técnica de los participantes, el elevado nivel de especialización y la intensa preparación previa convierten cada modalidad en una competición "de máxima dificultad", donde los "pequeños detalles" pueden resultar decisivos para alcanzar las posiciones de podio.

Carmen Ortí, además, ha destacado la "apuesta" por la internacionalización de la Formación Profesional en la Comunitat Valenciana: "Nuestra Formación Profesional mira al mundo con una inversión de tres millones y medio de euros en internacionalización. Nuestro programa EuroTrainee ofertó en el curso 2025/2026 666 plazas para el alumnado y para el curso 2026/2027 ofrecerá 909 plazas de movilidad para el profesorado", ha detallado.

ELITE MUNDIAL

La Comunitat Valenciana estará representada en esta competición internacional por Carlos Gabriel Mantu, del IES Benicalap de València, en la especialidad de Reparación de carrocería; Héctor Navarro Domínguez, del Comenius Centre Educatiu de València, en Electrónica; Eric Ballester Barreda, de la Fundación Flors de Vila-real, en Instalaciones eléctricas; Teodor Mitrea Dumitrescu, del IES Cotes Baixes de Alcoi, en Control industrial; Carla Almarva Villacuesa, del IES El Pla de Alicante, en Estética; Mario Gómez Cañadas, del IES Pedro Ibarra de Elche, en Cloud Computing; y Adrià Hernández Ferragud y Álvaro Martínez López, del IES Bernat de Guinovart de Algemesí, en Sistemas robóticos integrados.

Asimismo, la Comunitat Valenciana obtuvo también la medalla de oro en la modalidad de Energías Renovables durante 'SpainSkills 2026'. Sin embargo, esta especialidad no estará presente en la competición internacional al tratarse de una modalidad de demostración.

INAUGURACIÓN

La ceremonia oficial de inauguración de 'WorldSkills Shanghái 2026' se celebrará el próximo 22 de septiembre a las 12:00 GMT y podrá seguirse en directo a través de la plataforma oficial de retransmisión de WorldSkills: https://worldskills2026.com/live-streaming/

Asimismo, la Comunitat Valenciana estará presente en esta ceremonia de manera especial, ya que el abanderado español será uno de los representantes de la Comunitat Valenciana. Carlos Gabriel Mantu, del IES Benicalap de València, alumno de Reparación de carrocería, será el encargado de capitanear la delegación nacional.

Los competidores valencianos afrontan esta cita mundial "con ilusión, espíritu de superación y el firme propósito de representar a España y a la Comunitat Valenciana al más alto nivel en el mayor escaparate internacional de la excelencia en Formación Profesional", ha apuntado la Generalitat.