Óscar López inaugura en Valencia el Laboratorio de Gobernanza de IA para la Humanidad de la ONU: "Debe servir a la paz"

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López (c), la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé (3i), y la directora del Laboratorio, Ana García Robles (d), en el acto oficial de apertura del Laboratorio de Gobernanza de la Inteligencia Artificial - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha lanzado, en su base en Quart de Poblet (Valencia), su nuevo Laboratorio de Gobernanza de IA para la humanidad, cuyo objetivo es aportar conocimientos sobre esta tecnología, evaluar sus riesgos y establecer colaboración y apoyo entre distintos países para su implementación.

"Estamos aquí para enviar un mensaje contundente: la IA debe servir a la paz y debe servir a las personas", ha señalado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en el acto de lanzamiento que se ha celebrado en el Centro de Conferencias de la Instalación de Tecnologías de la Información y la Comunicación de las Naciones Unidas en Quart de Poblet (Valencia).

López ha subrayado que este laboratorio "representa un nuevo paso adelante en el compromiso de España con el desarrollo de una IA multilateral, ética y fiable".

"En tiempos del Manifiesto de Palantir y del auge del tecnofascismo, el Papa y la ciudadanía reclaman a las Naciones Unidas, a los gobiernos y a los expertos esperanza y soluciones", ha dicho López, quien cree que "la ciencia y la democracia deben unir fuerzas para transformar la IA en una tecnología virtuosa que contribuya a reducir la pobreza y la brecha industrial entre el Norte Global y el Sur Global".

"Lo que está en juego es enorme", ha advertido el ministro antes de asegurar que "todos debemos actuar ahora si no queremos que la gobernanza de la IA se convierta en un mero deseo".

El ministro ha recordado medidas que ha promovido el Gobierno de España en los últimos años, como la Carta y el Observatorio de Derechos Digitales, la Agencia Española de Supervisión de la IA (AESIA), el Reglamento Europeo de IA (impulsado durante la presidencia española del consejo de la UE) y, esta misma semana, la ley para el buen uso y la gobernanza de la IA, aprobada por el Consejo de Ministros.

GOBERNANZA QUE "SIGA EL RITMO" DE LA INNOVACIÓN

Por su parte, el subsecretario general (USG) de la ONU para la Inteligencia Artificial, Amandeep Singh Gill, ha agradecido a España su liderazgo, colaboración y apoyo" para hacer realidad este laboratorio, en las negociaciones para el Pacto Digital Global y para acoger en julio jornadas del primer diálogo global sobre gobernanza de la IA.

El representante de la ONU ha destacado los retos de la IA señalados por el PP y advertido que "la IA no se va a marchar y no la podemos dejar a un lado. Necesitamos cooperación internacional, que sea inclusiva, práctica y arraigada en nuestros principios compartidos para que, conforme avanza la innovación tecnológica, la gobernanza de esta innovación le debe seguir el ritmo", ha afirmado.

Bajo estas premisas, Gill ha destacado que el laboratorio, dependiente de la Oficina de Tecnologías Digitales y Emergentes (UNODET), trabajará en la "interoperabilidad" entre gobiernos con diferentes jurisdicciones, de la Unión Europea, Estados Unidos, China, África y Latinoamérica, entre otros. "Es una realidad caótica, inevitable, y necesitamos comprender cuál es el elemento común y cómo se relaciona con el trabajo de Naciones Unidas", ha expuesto.

En segundo lugar, ha resaltado que el laboratorio abordará "cómo los investigadores, las startups y las empresas llevan adelante" la implementación práctica de la IA. "Por definición, un laboratorio implica no tomar nada por seguro, explorar e investigar. Valencia es un gran lugar para esta apertura de mente", ha apuntado.

UN ÓRGANO DE COORDINACIÓN GLOBAL

El laboratorio actuará como órgano de coordinación global para medir el impacto de la IA a través de la gobernanza internacional, la evaluación de riesgos, la cooperación multilateral y el apoyo al Pacto Digital Global de la ONU.

Su objetivo es construir una comprensión compartida sobre cómo se gobierna la IA en distintos países, avanzar en la interoperabilidad entre marcos de gobernanza y apoyar su implementación en diferentes regiones y sectores. A través de informes y recomendaciones, apoyará a los paneles científicos internacionales y alimentará las decisiones de la Asamblea General de la ONU.

La ubicación de su sede en Quart de Poblet se debe, entre otros motivos, a que España ha liderado iniciativas recientes de gobernanza global de la IA en la ONU, como el reciente proceso de creación del Panel Científico o el Diálogo Global de la IA. Además, en 2025 destinó una contribución voluntaria de 3 millones de euros para apoyar estas iniciativas. El Laboratorio está dirigido por la española Ana García Robles.

DIÁLOGOS DE VALENCIA

Dentro de las actividades que desarrollará el Laboratorio, se impulsarán los denominados Diálogos de Valencia, que estos días 28 y 29 de mayo celebrarán su primera edición en el marco de la inauguración y lanzamiento del Laboratorio.

Estos diálogos persiguen avanzar en aportaciones sustantivas a las líneas de trabajo del Laboratorio, ofrecer conclusiones concretas y accionables y construir una comunidad que apoye y contribuya a los temas prioritarios del Laboratorio.

En este primer encuentro, se darán cita unos 60 asistentes de alto nivel, que participarán en una serie de talleres técnicos con grupos reducidos de expertos de distintos ámbitos en los que se debatirán cuestiones relativas a la gobernanza de la IA.

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