Pablo Alborán arrasa en València con su debut en el Roig Arena ante más de 16.000 fans

Imagen del concierto de Pablo Alborán en el Roig Arena, en València. - MAO

VALÈNCIA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El cantante Pablo Alborán ha conquistado en València, con el concierto que ha ofrecido este sábado por la noche en el Roig Arena, a más de 16.000 personas reunidas en este espacio que "han coreado sus canciones de principio a fin" dentro de una actuación enmarcada en su gira 'KM0 World Tour'.

La actuación del artista malagueño se ha convertido, según han informado desde el Roig Arena en un comunicado, en "una de las citas más esperadas de la primavera" en este recinto de la capital valenciana, que ha colgando el cartel de entradas agotadas y ha dado cabida a "fans que llevaban días haciendo cola para situarse en primeras filas".

La velada, donde la artista colombiana Annasofia ha cantado como telonera, arrancó "on fuerza al ritmo de 'Clickbait', uno de los temas incluidos en el último trabajo discográfico de Alborán, 'KM0'.

A esta pieza le han seguido 'Tabú' y "uno de sus grandes clásicos", 'Quién', "que ha terminado de encender al público y ha vuelto a demostrar la conexión inquebrantable entre Alborán y sus seguidores", han destacado desde el Roig Arena.

El repertorio ha continuado con canciones como 'Me quedo' y 'Vámonos de aquí', antes de dar paso a 'No vaya a ser', que ha puesto a bailar a todo el recinto.

El concierto mantuvo su intensidad con 'Tanto' y dio paso a "uno de los momentos más íntimos de la noche con 'Mis 36', una canción muy personal en la que el artista reflexiona sobre su vida".

Esa interpretación tuvo "un significado especial", ya que llegó "a escasos minutos de que el cantante cumpliera 37 años, un momento que el público ha celebrado cantándole el tradicional 'Cumpleaños feliz'".

Desde el recinto valenciano han destacado que uno de "los instantes más emotivos" llegó en este concierto con 'Planta 7', "un tema especialmente vinculado a València". Esta es una canción que "rinde homenaje al personal sanitario del Hospital La Fe, que atendió a un familiar cercano del artista durante una enfermedad grave, un proceso en el que Alborán estuvo presente".

En el tramo final, el concierto encadenó "algunos de los mayores éxitos de su carrera como 'Tu refugio' --momento en el que varios fans subieron al escenario--, 'Perdóname', 'Saturno' y 'Solamente tú', la canción que lanzó a la fama hace ya 16 años" a este artista.

La recta final de la actuación ha continuado con 'KM0', seguido de 'Prometo', "una de sus composiciones más sinceras". El cierre llegó con "una auténtica celebración de la vida" a través de 'Vívela', 'La fiesta' y 'Vivir', antes de despedirse entre aplausos con 'La vida nos espera' y 'Si quisieras'.