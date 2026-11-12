Pablo Alborán celebrará sus grandes éxitos el 24 de abril en Roig Arena con el 'Tour Sinfónico 2027'

Cartel del concierto de Pablo Alborán - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El artista malagueño Pablo Alborán regresará a Roig Arena el próximo 24 de abril de 2027 con su Tour Sinfónico 2027, un proyecto con el que celebra sus quince años de carrera musical revisitando algunas de las canciones más importantes de su trayectoria en un formato completamente renovado.

El espectáculo llegará a Valencia tras el lanzamiento del álbum del mismo nombre, cuya publicación está prevista para el próximo 18 de diciembre y supone una de las propuestas más ambiciosas de la carrera del cantante.

Grabado en el entorno de los legendarios Abbey Road Studios de Londres, 'Sinfónico' nace como una celebración de un repertorio que ha acompañado a millones de personas durante los últimos quince años. Lejos de plantearse como una recopilación convencional, el proyecto ofrece una nueva lectura de las canciones más emblemáticas de Pablo Alborán a través de arreglos orquestales especialmente concebidos para resaltar la riqueza melódica y emocional de unas composiciones que se han convertido en la banda sonora de toda una generación.

El propio artista ha definido este trabajo como "el proyecto más importante de mi vida hasta la fecha", una declaración que pone de manifiesto la dimensión personal y artística de una iniciativa que marca además el inicio de una nueva etapa en su carrera. El álbum será el primer lanzamiento publicado a través de Sirona Music, el sello discográfico creado por el cantante para dar forma a sus futuros proyectos desde una mayor independencia creativa.

Las entradas para el concierto de Pablo Alborán saldrán a la venta el 20 de noviembre a las 15.00 horas en roigarena.com, según ha informado la organización en un comunicado.