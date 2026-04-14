Pablo Álvarez desgrana la memoria, los afectos y el deseo en 'La necesidad de amar', Premio Azorín 2026

El escritor Pablo Álvarez. - PLANETA / JAVIER OCAÑA

ALICANTE, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha participado en la tarde de este martes en Madrid en la presentación de la obra editada del 'Premio Azorín de Novela 2026', 'La necesidad de amar', una historia de Pablo Álvarez sustentada en la memoria y los afectos.

El evento, celebrado en el Real Casino de la capital, ha reunido a un nutrido elenco de escritores y periodistas, así como a familiares del escritor de Priego de Córdoba, quien el pasado mes de marzo consiguió alzarse con los 45.000 euros de este galardón que convocan anualmente la Diputación de Alicante y Editorial Planeta, tal como ha indicado la corporación provincial en un comunicado.

Durante su intervención, el presidente de la institución provincial ha resaltado la calidad de esta novela, que explora la necesidad humana de amar y ser amado, así como el peso del pasado y las heridas emocionales que marcaron a toda una generación de jóvenes en los ochenta. "Estoy convencido de que el libro será un gran éxito de ventas y de público, porque Pablo Álvarez ha sabido trazar una historia que seduce al lector y le atrapa desde la primera hasta la última página, un excelente ejercicio de literatura que recomiendo absolutamente", ha puntualizado Toni Pérez.

El director del Área de Relaciones Institucionales del Grupo Planeta, Carlos Creuheras, la directora de Editorial Planeta, Belén López, el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, y la vicepresidenta primera Ana Serna, también han estado presentes en esta cita literaria que ha culminado con una firma de libros por parte del autor.

En el transcurso de la presentación, en la que se ha proyectado un video que resume los puntos fuertes de la novela, Álvarez ha mantenido un diálogo sobre su libro con el periodista, Aimar Bretos. Como ha explicado el propio autor, su primera novela "es una obra sobre el deseo, la memoria y el descubrimiento juvenil del amor y el sexo, que reflexiona sobre una generación marcada por el ansia de libertad".

Hace diez años, mientras visitaba la Academia de España en Roma, Pablo Álvarez descubrió la lápida de la noble Beatrice Cenci (s.XVIII) y con ella una de las mayores tragedias de la historia italiana. Su vida le impactó y comenzó una investigación que se materializó en este libro, ganador del Premio Azorín 2026. 'La necesidad de amar' gira en torno a la memoria y los afectos y el resultado es una novela de amor, con pinceladas eróticas. La novela recoge también la memoria de una generación y la fotografía de una época, el final de la década de los ochenta.

"El Premio Azorín de Novela que convocamos desde hace 33 ediciones y que tantas alegrías nos brinda cada año contribuye a fortalecer esa buena salud lectora y literaria de la que gozamos", ha manifestado el presidente, para quien este certamen "siempre ha concitado el beneplácito de un público que se ha mostrado compaciente con las novelas publicadas, estableciendo una posterior relación de lealtad con los autores ganadores".

Finalmente, Toni Pérez ha querido recordar la "extraordinaria relación que nos une con Editorial Planeta, con quien llevamos tres décadas de colaboración para enaltecer la figura de uno de nuestros prosistas más ilustres y universales, nuestro autor de Monóvar, Azorín, cuya estela sigue más vigente que nunca, su contemporaneidad intacta y su prolífico legado conocido y apreciado en todo el mundo".

PABLO ÁLVAREZ

Álvarez, quien nació en Priego de Córdoba, en 1967, es un reconocido editor y agente literario español con más de 35 años de experiencia en el sector. Como editor, comenzó su carrera en el Grupo Planeta, donde fue director editorial del sello MR ediciones y, posteriormente, trabajó en el grupo PRISA, dirigiendo Aguilar y SUMA de Letras. Por su parte, como agente literario es el fundador y director de la agencia Editabundo, un 'laboratorio de libros' creado en 2018 que opera desde Madrid y Barcelona.

'LA NECESIDAD DE AMAR'

Martí Rocamora, un joven escritor barcelonés, obtiene una beca para viajar a Roma y trabajar en un proyector literario sobre la figura de Beatrice Cenci. Allí conoce a una enigmática pareja que transformará su vida sumergiéndolo en una intensa relación, un despertar emocional y sexual que marcará su forma de entender el amor, el deseo y la libertad.

El Premio Azorín de Novela ha batido este año con un récord histórico de presentación de ejemplares con 735 trabajos originales presentados --casi un centenar más que en la edición anterior--, cuya procedencia se reparte entre España, con 121; América del Sur con 76; América del Norte con 44; América Central con cuatro y Europa con diez. Un total de 479 obras no especificaban procedencia.

Respecto a la temática de los trabajos, el 40 por ciento correspondía a manuscritos sobre memoria histórica, el 40% a novela negra y policiaca, mientras que el resto se trataba de novela de ficción o romántica.

El jurado de la presente edición ha estado compuesto por el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, que actuó como presidente, los escritores Reyes Calderón, Juan Eslava Galán y Luz Gabás, la catedrática de Lengua y Literatura, Esperanza Sempere, el doctor en Filología Hispánica y crítico literario, Jaime Mas, el escritor y crítico literario, José Ferrándiz, y la directora de Editorial Planeta, Belén López. Amparo Koninckx, secretaria general de la Diputación Provincial, ejerció como secretaria sin voto.