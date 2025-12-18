Pablo Broseta dimite como secretario autonómico ante la UE y las Comunidades Autónomas

Archivo - Pablo Broseta en una imagen de archivo - PP - Archivo

VALÈNCIA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de Representación ante la Unión Europea y las Comunidades Autónomas, Pablo Broseta, ha presentado este jueves su dimisión en este cargo que depende del área de Presidencia de la Generalitat, según han confirmado fuentes del gobierno autonómico.

La dimisión se produce dos semanas después de la investidura de Juanfran Pérez Llorca como 'president' de la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón, etapa en la que Broseta accedió a su cargo.

El 16 de enero de 2024, el pleno del Consell nombró a Pablo Broseta secretario autonómico de Representación ante la UE y las CCAA, puesto que tiene como principales funciones la representación y gestión de acción del Consejo de la Unión Europea, Comunidades Autónomas y Acción Exterior.

Previamente, Broseta era diputado en Les Corts por el Grupo Popular. Fue el número 3 de la candidatura del PP por Valencia a las elecciones del 28M de 2023.