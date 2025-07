Pacientes reumatológicos del Peset "conquistan" el Aneto: "Somos capaces de todo"

Profesionales sanitarios y pacientes unen el ejercicio físico con la superación de las barreras psicológicas en su "conquista" del pico

VALÈNCIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El equipo ReumAneto, un proyecto del servicio de Reumatología del Hospital Universitario Doctor Peset de València, ha completado "con éxito" su ascenso al Aneto, el pico más alto de los Pirineos con 3.404 metros, entre el 2 y el 4 de julio. En concreto, un grupo de montañeros formado por once pacientes, cuatro médicos, cinco guías y la alpinista Araceli Segarra han participado en esta expedición "a la superación", que tenía como objetivo "romper los paradigmas" y las "barreras psicológicas" de las limitaciones de estas enfermedades.

"Es una barrera psicológica total, pero en este proceso hemos pasado a pensar que somos capaces de todo y que podemos hacer todo lo que nos propongamos". Así lo ha expresado una de las pacientes e integrantes de ReumAneto Sylvie Blanco, este lunes, en declaraciones a los medios de comunicación, después de que el proyecto haya sido presentado en rueda de prensa en la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud.

Para Blanco, esta experencia ha sido "especial" e "inolvidable", no por la subida al Aneto en sí, que ha definido como "la culminación" del reto, sino por el conjunto del proyecto, que ha incluido entrenamientos durante un año. "Al final quedábamos casi todos los fines de semana, porque ya teníamos incluso ganas de vernos y de compartir. Y nos hemos reforzado mucho", ha subrayado.

"Pero sobre todo, yo creo que lo importante es que nos hemos transformado mucho. Porque empezamos desde la perspectiva o la visión de una persona enferma y con el tiempo hemos acabado sintiendo que somos deportistas. Es como que hemos olvidado que tenemos incluso una enfermedad", ha manifestado la integrante de ReumAneto, que ha agregado que "todos" han llegado al punto de sentir que son "capaces de Aneto y de lo que se propongan".

ReumAneto nació hace un año con un doble propósito fundamental: por un lado, visibilizar las enfermedades reumáticas y su impacto en el día a día de los pacientes, y por otro, resaltar la importancia de la actividad física para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por estas patologías.

Esta ambiciosa iniciativa, impulsado por el Servicio de Reumatología del Hospital Universitario Doctor Peset y en el que ha participado la secretaria autonómica de Sanidad, Begoña Comendador, ha contado con el apoyo de una decena de asociaciones de pacientes.

El proyecto ha incluido 270 días de preparación física y salidas a la montaña con la ascensión a 12 picos como entrenamiento, la mayoría de ellos ubicados en la geografía valenciana (como el Montcabrer o el Mondúver) con el fin de afrontar con éxito la coronación final al Aneto. Del mismo modo, dos meses antes de la fecha marcada se organizó un entrenamiento en alta montaña en el Garmo Negro, con 3.051 metros y condiciones similares a las del Aneto.

REUMATOLOGÍA Y MONTAÑA

La doctora Àngels Martínez-Ferrer, reumatóloga del Hospital Universitario Doctor Peset y coordinadora de ReumAneto, ha explicado que la idea del proyecto nace de querer unir dos de sus "pasiones". "Una es la reumatología y todo lo que tiene relación con los pacientes con enfermedades reumáticas, y la otra es la montaña. Y, por supuesto, pues uno de los mitos de la montaña es el Aneto", ha señalado.

La ascensión al Aneto ha consistido en "una aproximación al refugio de la Renclusa, el día siguiente salir de madrugada y aprovechar el máximo de horas de luz y el regreso ya a lo que es el pueblo de Benasque y descanso en el hotel", ha indicado.

Para Martínez-Ferrer, el resultado "no es positivo, es mucho más que positivo, es espectacular", ya que "tanto el camino recorrido hasta aquí, todo el proceso de transformación de los pacientes y estos días de montaña, de convivencia y de situaciones que han puesto al equipo a prueba, han superado todas las expectativas concretas".

La reumatología es una especialidad que comprende muchas enfermedades, muchas de ellas de origen autoinmune y afectación sistémica. La mayoría comparten el síntoma del dolor, la limitación funcional, los problemas tanto articulares como musculares, como de cartílago. "Por eso le he dado un plus de dificultad a este reto que era ascender una montaña muy exigente, pero teniendo ya unos problemas de base en el aparato locomotor", ha apuntado.

"Realmente ha sido una experiencia súper enriquecedora porque ha permitido a los pacientes vencer esas limitaciones mentales en cuanto al ejercicio, a la capacidad física. Les ha permitido superar todas estas amenazas", ha incidido.

Sobre si el departamento se plantea repetir esta expedición, la doctora ha resaltado que "el éxito de ReumAneto ha sido tan grande" que "primero" tienen que "asumirlo". "Pero sí, realmente nos proponemos tanto que este grupo continúe con esa pasión por la montaña que he despertado, como conseguir que nuevos pacientes se sumen al proyecto", ha dicho.

"VOY A HACER PROYECTOS QUE TENÍA PARADOS"

Cristina Font es otra de las pacientes e integrantes de este reto que desea "seguir haciendo ejercicio y salir del gimnasio". Font, que padece espondilitis anquilosante, ha expresado que ha notado un "cambio de mentalidad" tras vivir esta experiencia. "Yo recibí mi diagnóstico cuando era relativamente joven, tenía veinte años, cancelé cosas en mi vida que a día de hoy voy a volver a recuperar. Ahora voy a volver a caminar y a hacer todos aquellos proyectos que tenía parados", ha sentenciado.

Para Font, el reto ha sido "fantástico" porque han conseguido el objetivo, que era que todo el grupo llegase a la cima. "Hemos podido llegar muchísimo más lejos de lo que jamás hubiésemos imaginado y desde luego hemos conseguido que la gente sepa que somos pacientes normales, que no siempre se nos diagnostica cuando somos mayores", ha remarcado.

La paciente ha manifestado que ha sido una experiencia "súper enriquecedora" y ha puntualizado que "no solamente por el ejercicio físico que te ayuda a frenar el avance de la enfermedad y a alargar la vida, que al fin eso es calidad de vida, también es el hecho de que te cambia la mentalidad".

"Es el poder saber que eres capaz de hacer algo que tú inicialmente pensabas que no. Si he conseguido subir una montaña súper alta, ¿por qué no voy a intentar conseguir cualquier otra montaña, la que sea?", ha concluido.