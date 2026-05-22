Paco Roca dibuja los 30 años de La Habitación Roja a las puertas de su concierto sinfónico en el Palau de la Música

Imagen del cartel - DISTRICTE

VALÈNCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Un 'esmorzaret' en Russafa, un mantel de papel y un bolígrafo prestado por el propio camarero fueron el punto de partida de una colaboración inesperada. El dibujante Paco Roca ha creado el cartel conmemorativo del concierto con el que La Habitación Roja celebrará este viernes 22 de mayo sus 30 años de trayectoria junto a la Orquesta de València en la Sala Iturbi del Palau de la Música de València, bajo la dirección de Daniel Abad Casanova.

La ilustración recrea un ensayo imaginado entre la banda y los músicos de la orquesta, capturando el ambiente íntimo de los preparativos previos al espectáculo que ha tenido lugar estos días, según ha explicado la promotora en un comunicado.

La idea surgió hace apenas un mes durante un almuerzo en la Cantina de Ruzafa entre Paco Roca, Pau Roca, Daniel Abad y el promotor Quique Medina (Agència Districte), que se ha encargado de la coordinación y la producción del proyecto. Entre bocadillos y conversación, el ilustrador comenzó a esbozar el primer dibujo sobre un mantel de papel.

"Cuando Quique Medina me propuso la idea, aunque iba hasta arriba de curro, no dudé en sumarme a este viaje tan emocionante. La Habitación Roja es uno de los grupos que siempre suenan mientras trabajo", explica Roca, que aceptó sumarse al proyecto pese a encontrarse inmerso en la presentación de su próximo cómic.

Lejos de optar por una imagen solemne o puramente promocional, el autor quiso capturar la magia de los ensayos: músicos relajados, conversaciones improvisadas y la humanidad que se esconde detrás de un gran concierto. Aunque no pudo asistir a los ensayos reales, trabajó a partir de referencias fotográficas y de la propia imaginación para construir una escena coral en la que conviven rock, música sinfónica y cómic.

El concierto de este viernes, 22 de mayo, reunirá a La Habitación Roja y a la Orquesta de València en un formato inédito de fusión sinfónica e indie-rock que revisará canciones clave de las tres décadas de trayectoria de la banda de L'Eliana. Y, casi sin buscarlo, el cartel de Paco Roca se ha convertido ya en otra pieza más de la celebración: un retrato emocional de un aniversario que nació, literalmente, alrededor de una mesa en Russafa.