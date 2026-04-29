Los padres de una de las víctimas en el hinchable de Mislata recurrirán el archivo de la causa al técnico municipal

Archivo - Agentes de la policía nacional investigan la atracción hinchable. ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los padres de Vera, la niña de 4 años que falleció al ser tumbado por el viento un hinchable en la feria de Mislata (Valencia), han expresado "indignación" por el auto de la jueza del caso del hinchable en el que saca de la causa al técnico del Ayuntamiento que estaba investigado y anuncian que van a recurrir la resolución.

La familia ha hecho público un comunicado después de que la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Mislata, Plaza número 4, haya procesado a un ingeniero y a los dueños del hinchable que salió volando en enero de 2022 por no estar correctamente anclado y provocó la muerte de Vera y Cayetana, dos niñas de 4 y 8 años, al tiempo que ha sobreseído el procedimiento abierto contra el técnico municipal al no ver responsabilidad penal.

Así se desprende de un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la jueza acuerda continuar el procedimiento abreviado por dos delitos de homicidio por imprudencia grave contra un ingeniero y los dos dueños del castillo hinchable de Mislata que se voló con el viento en el año 2022.

Al respecto, los padres hacen notar que la magistrada "recoge en su informe las múltiples deficiencias que tenía la feria y que el consistorio habría evitado de haber cumplido con su obligación, entre ellas que ni siquiera existía una declaración responsable para abrir la feria, cuando hay que presentarla 30 días antes de iniciar la actividad".

Para los progenitores de la víctima, la jueza "da más credibilidad al testimonio de un imputado que a las conclusiones de los diferentes informes de la Policía Nacional y los peritos independientes, uno de ellos contratado por el propio juzgado de Mislata". "Todos estos informes apuntan en sus conclusiones a la responsabilidad del Ayuntamiento en el accidente del hinchable y sus graves consecuencias", sostienen.

Pero, a pesar de todo lo analizado en más de cuatro años de investigación, --subrayan-- "lo que hace la jueza es pasar por alto el análisis de los profesionales y quedarse con la versión de una institución que no cumplió con su responsabilidad y exonera al único imputado que mantenía esa responsabilidad del ayuntamiento en el proceso que sigue abierto".

"Sinceramente, no entendemos la decisión, sobre todo porque se produce días después de que el técnico de Fiestas del Ayuntamiento de Mislata, al que la Audiencia le obligó a citar como testigo, dejara al descubierto las negligencias cometidas por el ayuntamiento. La persona que debía aclarar el proceso administrativo para la puesta en marcha de la feria en la que murió nuestra hija arrojó más dudas sobre la gestión y puesta en marcha de la feria", exponen.

En dicha declaración, explicó que la licencia de ocupación de vía pública que él mismo tramitó "no autorizaba la apertura del hinchable y la feria, y que desconocía si existía o no la licencia de actividad para abrirla, porque era competencia de Industria". Por eso, la familia ha pedido hasta en tres ocasiones la citación del concejal de Industria, siempre con la negativa de la jueza.

Tampoco entienden que una circular de un departamento de la Generalitat "tenga más valor para la jueza que la Ley 14/2010 de Espectáculos Públicos de la Comunidad Valenciana, que deja muy claro que el Ayuntamiento de Mislatacentre la responsabilidad en los feriantes y su ingeniero y deje al margen a la institución que debía velar por la seguridad de las personas, la que tenía los recursos para hacerlo y no lo hizo".

En esta línea, remarcan que "la lista de negligencias que apunta al Ayuntamiento de Mislata es interminable, desde la falta de una licencia de actividad para abrir la feria hasta pasar por alto el cambio de ubicación del hinchable, que resultó mortal. Los técnicos del ayuntamiento ni siquiera se enteraron de que el feriante montó el hinchable en un lugar distinto al que figuraba en el plano municipal. Debía estar rodeado por dos atracciones a las que poder anclarlo correctamente, pero acabó instalado junto a las camas elásticas, insuficientemente anclado con cuerdas en mal estado a una parte y totalmente desprotegido por la otra, expuesto al viento".

Por tanto, plantean: "¿De verdad la jueza se cree su propio argumento de que la actuación del ayuntamiento no tuvo nada que ver en el triste desenlace y sus graves consecuencias?".

Los padres de la menor afirman que tienen "muy claro que la actuación responsable del ayuntamiento habría servido para evitar el accidente y, en caso de producirse, reducir sus consecuencias". "Y no lo decimos nosotros, --insisten-- lo dice la Unidad de Homicidios de la Policía Nacional, los peritos consultados y el fabricante del hinchable".

"CERRAR EN FALSO LA INSTRUCCIÓN"

Consideran que la jueza "trata de cerrar en falso la instrucción sin haber pedido las explicaciones que necesitamos las familias a los responsables del ayuntamiento" y "ha dejado claro que, después de cuatro años con hasta siete prórrogas y una instrucción ralentizada, para ella es suficiente la declaración responsable de un ingeniero que ni siquiera estuvo en la feria para suplir la ausencia de licencia de actividad, pese a que dicha declaración ni siquiera consta en el expediente".

Además, apuntan que la jueza firma el auto para acabar la instrucción horas después de que su abogado le pidiera de nuevo la imputación del concejal de Industria, como último responsable de la obligación inspectora del Ayuntamiento de Mislata, y una nueva prórroga para poder tramitar las diligencias pendientes. "No queremos pensar mal y seguimos confiando en la justicia, pero nos lo ha puesto muy difícil a lo largo de estos años de sufrimiento, rabia e impotencia", confiesan los padres.

También aluden al alcalde Mislata, Carlos Fernández Bielsa, y "su lamentable gestión de la tragedia". Los progenitores creen "curioso que desde el ayuntamiento que lleva cuatro años guardando silencio, por respeto a la justicia dicen, se hayan dado prisa en dar a conocer un auto que deja fuera del proceso al único funcionario investigado".

"Es de mala persona dar la espalda a las familias y mentir a la cara a esos padres que piden justicia, asegurando que hablabas a menudo con ellos hasta que dejaron de cogerte el teléfono. Es de ser muy cínico pedir comisiones de investigación de cualquier caso que no te salpique políticamente y negar la que te pidieron en tu propio ayuntamiento para esclarecer la peor tragedia ocurrida en la historia de Mislata. Y es de ser muy estúpido pensar que este proceso termina con el auto de la jueza y que no vamos a recurrir lo que es de sentido común y de justicia", advierten.

"Y ya puestos, --continúan-- le recordamos una vez más, a él y a su entorno, que esto no es una de las batallas políticas a las que está acostumbrado. Esto va de humanidad y de justicia. Nunca hemos pedido su imputación en esta causa penal, porque entendemos que antes que él hay técnicos y concejales que deben explicar lo sucedido. Pero sí que existe una responsabilidad institucional que en ningún momento ha asumido. Ya es tarde para el perdón, alcalde. Lo único que estás a tiempo de hacer es facilitar a la justicia su trabajo, abriendo una investigación interna que aclare qué y quién falló en el ayuntamiento en la gestión de la feria".

"Si de verdad quieres estar al lado de las familias, deja de mentir y da la cara de una vez. Por la memoria de nuestra hija. Por la dignidad que no has mostrado en todo este tiempo de sufrimiento para nosotros. Por todo esto e infinidad de detalles que la investigación no ha conseguido aclarar, vamos a recurrir la decisión de dejar fuera de la causa al ayuntamiento. Será la Audiencia Provincial de Valencia la que tenga la última palabra", zanjan.