Paiporta pasa "de la emergencia a la realidad de la reconstrucción" y espera completarla en una década

Obras de recuperación del Centro de Formación Ocupacional de Paiporta (Valencia). ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO PAIPORTA

VALÈNCIA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Paiporta (Valencia), una de las más afectadas por la dana de octubre de 2024, "está en marcha" y su reparación "ya es una realidad". "Hemos pasado de la emergencia a la reconstrucción", aunque para completar este proceso que avanza "moderadamente" se necesitará en torno a una década, "entre ocho y diez años".

Así lo ha afirmado su alcalde, Vicent Ciscar, en un desayuno informativo en el que ha comparecido junto a la vicealcaldesa y concejala de Reconstrucción, Marian Val. Ambos han hecho un balance del primer año de gobierno en coalición entre PSPV-PSOE y Compromís, que se ha centrado en actuaciones que "superan los 170 millones de euros", han manifestado.

"Ha sido, sin duda, un año excepcional. No estamos gobernando un ayuntamiento en una situación normal", ha reconocido Ciscar, quien ha apostillado que, tras el impacto de la barrancada, "el trabajo no está terminado y que todavía queda mucho por hacer", pero la "planificación está avanzando moderadamente": "Hemos pasado de la emergencia a la reconstrucción".

En cuanto a la segunda fase de la 'hoja de ruta', ha destacado que "ya no se trata solo de anuncios, sino de proyectos aprobados o acabados". Así, ha resaltado la finalización de dos puentes y una pasarela.

Además, ha subrayado el "proyecto de renovación integral del alcantarillado", con una inversión de 90 millones de euros y un plazo de ejecución de unos cuatro años, que permitirá reconstruir 22,46 kilómetros de red. La actuación "va más allá de la reparación de los daños ocasionados por la riada" ya que, como ha compartido Ciscar, "no consiste en reconstruir lo que se destruyó, sino en reconstruir mejorando".

Para ello, el plan convertirá la infraestructura de saneamiento en "una red más eficiente, resiliente y preparada ante futuros episodios climáticos, incorporando parques inundables, tanques anticontaminación y de sedimentación, una red separativa allí donde sea viable, Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), pavimentos permeables y la ampliación de los colectores principales".

Por su parte, la vicealcaldesa y concejala de Reconstrucción, Marian Val, ha detallado que el pacto entre ambos partidos políticos "ha sido fundamental para agilizar la reconstrucción desde el punto de vista administrativo y de la ejecución de las obras".

Además, ha anunciado la aprobación de "unos presupuestos que incorporan los compromisos adquiridos con la ciudadanía" y ha adelantado que "ya se está trabajando en las cuentas de 2027, sin renunciar a proyectos estratégicos que transformarán Paiporta, como el IES La Sénia, el CEIP l'Horta o las nuevas infraestructuras sociales".

El Ayuntamiento continúa avanzando en los 26 proyectos de reconstrucción financiados por el Ministerio de Política Territorial, con un presupuesto superior a los 77 millones de euros. Durante este primer año, han comenzado las obras del Centro de Formación Ocupacional y del Hogar del Jubilado y se han aprobado los proyectos de la Casa Consistorial y del Museo de la Rajoleria.

Por otra parte, se encuentran en fase de revisión actuaciones como la Biblioteca, el Auditorio o la renovación de parques y jardines, mientras que proyectos como la remodelación del Polideportivo, los tres polígonos industriales, el Mercado Municipal, diferentes plazas y espacios públicos o el Sector 2 residencial continúan en fase de redacción.

A estas medidas se sumará próximamente una nueva fase de memorias valoradas por un importe de 77 millones de euros destinada a la reconstrucción de calles y a un nuevo modelo de aparcamientos en altura y refugios climáticos. De este modo, el objetivo es que la mayor parte de las actuaciones previstas se encuentren en fase de ejecución antes de finalizar el año.

Asimismo, han dado inicio las obras en la calle Lluís Vives que continuarán a lo largo de los próximos meses. En materia de conectividad, el Ayuntamiento ha impulsado, junto con el Ministerio de Transportes, las actuaciones sobre las conexiones con el barranco.

En concreto, la nueva pasarela peatonal de la calle Convent está en funcionamiento desde el mes de julio, mientras que el Pont Nou y el Pont de l'Estació ya están operativos. También se prevé el comienzo de las obras del Pont Vell, una actuación que "aumentará un 45 % la capacidad de paso del agua gracias a una estructura más moderna, segura y adaptada a los nuevos criterios hidráulicos".

Por último, la reconstrucción también ha incorporado medidas orientadas a reforzar la preparación del municipio ante futuras emergencias. Entre ellas destacan la creación de la primera Oficina Municipal de Emergencias de la Comunitat Valenciana, la futura implantación de una red de altavoces para avisos a la población o la celebración de jornadas participativas de autoprotección.

Para facilitar el seguimiento de todas estas actuaciones, el Ayuntamiento ha puesto en marcha el Portal de Reconstrucción, un espacio web que permite a la ciudadanía consultar el estado de los diferentes proyectos.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS MÁS ALLÁ DE LA DANA

El gobierno municipal también ha continuado desarrollando inversiones estratégicas en paralelo a la reconstrucción, con actuaciones que superan los 30 millones de euros.

Entre ellas destaca la construcción del nuevo IES La Sénia, con una inversión de 16,3 millones de euros, cuya próxima adjudicación permitirá crear un centro educativo para más de 1.100 alumnos con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, además de incorporar adaptaciones a la nueva situación de inundabilidad de Paiporta.

Por otra parte, también avanza el proyecto del nuevo CEIP l'Horta, con un presupuesto de 9,4 millones de euros, así como la construcción del nuevo espacio de atención de Bienestar Social y la Casa de la Mujer, el Centro Joven y el Centro de Día para la Infancia, mientras que las obras del Centro de Día Vil·la Amparo entran en su recta final.

Asimismo, durante este primer año de gobierno de coalición se ha aprobado el proyecto del nuevo pabellón deportivo, la pista de atletismo y la zona verde adyacente, una infraestructura históricamente demandada por los clubes locales y que ya cuenta con el visto bueno del pleno municipal. Este proyecto también se ha adaptado a las nuevas circunstancias de inundabilidad de Paiporta.

La gestión económica municipal ha permitido cerrar el ejercicio de 2025 con 13,4 millones de euros de resultado presupuestario positivo y cerca de 12 millones de euros de remanente, una situación financiera saneada que permite al Ayuntamiento seguir mejorando el municipio, reforzar los servicios públicos y afrontar con garantías las inversiones necesarias para la reconstrucción.

El proyecto "Refugio Estival" se ha consolidado como una de las principales medidas municipales de adaptación climática, ofreciendo a la ciudadanía espacios de protección frente a las altas temperaturas durante los meses de verano. La iniciativa ha combinado la creación de un refugio climático con el acceso a las piscinas temporales y el servicio de autobús a la playa, permitiendo disponer de espacios seguros ante los episodios de calor extremo.

Esta línea de trabajo se complementa con nuevas herramientas de prevención y respuesta ante emergencias, como el refuerzo de la seguridad ciudadana con la incorporación de 15 nuevos agentes de la Policía Local y la puesta en funcionamiento de un dron para tareas de vigilancia, prevención y apoyo en situaciones de emergencia.

ELECCIONES 2027

Durante la rueda de prensa, Vicent Ciscar ha sido cuestionado por su continuidad en el cargo de alcalde de Paiporta, a lo que ha respondido que no se postulará para las próximas elecciones del 2027. Sin embargo, ha confirmado que el PSPV cuenta con "un candidato asegurado" que irá a las primarias, en referencia Miguel Ángel Ortiz.