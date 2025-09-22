El Palau de les Arts recibe a más de 8.200 visitantes durante su jornada de puertas abiertas

VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts de València ha recibido a más de 8.200 visitantes durante su jornada de puertas abiertas, en la que han podido recorrer de manera gratuita las salas, terrazas y distintos espacios del edificio.

Además de visitar sus diferentes salas, espacios y terrazas, Les Arts ha ofrecido una intensa programación artística con dos recitales de los cantantes y pianistas del Centre de Perfeccionament, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Se han celebrado cuatro talleres didácticos sobre el vestuario y la caracterización en la ópera y un concierto de la Orquestra de la Comunitat Valenciana bajo la dirección de Cornelius Meister.