El Palau y la Mostra "ya trabajan bajo un modelo común" tras la aprobación de los nuevos estatutos y las cuentas

Compromís critica que en 2024 se ha producido un "desahorro económico de casi dos millones de euros"

VALÈNCIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Palau de la Música de València y la Mostra "ya trabajan bajo un modelo común, adaptado a los nuevos tiempos, con una gran respuesta por parte del público y una gestión rigurosa y sostenible".

Así lo ha destacado el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, y presidente del Consejo Rector del OAM, José Luis Moreno, después de que el organismo haya aprobado las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2024, así como los nuevos estatutos del organismo, que suponen una "importante actualización normativa" y la integración definitiva de la Mostra de València - Cinema del Mediterrani dentro de su estructura de gestión.

Según el informe emitido por el Servicio de Contabilidad del Ayuntamiento de València, los datos reflejan una gestión económica "clara, conforme a la normativa y orientada a la eficiencia". Sin embargo, el grupo municipal de Compromís ha criticado que se ha producido un "desahorro económico de casi dos millones de euros".

Desde el auditorio municipal han recalcado que a lo largo de 2024, el Palau de la Música ha experimentado una destacada recuperación de actividad y asistencia, con una elevada afluencia a los conciertos y actividades programadas, consolidándose como un motor cultural de primer nivel en la ciudad.

La aprobación de los nuevos estatutos "marca un hito en la modernización del OAM, adaptando su funcionamiento a la normativa vigente en materia de entidades locales y permitiendo la integración estructural de la Mostra de València - Cinema del Mediterrani".

Esta incorporación, continúan, "garantiza la sostenibilidad a largo plazo del festival, y refuerza su proyección nacional e internacional bajo un modelo de gestión más eficiente y profesionalizado". La aprobación de los nuevos estatutos "responde a la necesidad de adaptarse al Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de València, y a la Ley de Bases del Régimen Local, cuyo mandato se materializa ahora con esta actualización estatutaria", añaden.

Los ingresos por actividades propias, junto al control del gasto, han permitido mantener la sostenibilidad financiera del organismo. El reto a medio plazo consistirá en implantar plenamente herramientas de contabilidad analítica que permitan una evaluación más precisa de los costes y resultados de cada línea de actividad.

Según ha señalado el concejal José Luis Moreno, "con la aprobación de las cuentas y los nuevos estatutos, el OAM consolida su proyecto cultural y administrativo". "El Palau y la Mostra ya trabajan bajo un modelo común, adaptado a los nuevos tiempos, con una gran respuesta por parte del público y una gestión rigurosa y sostenible", ha subrayado.

El ejercicio 2024 ha sido el primero completo tras la reapertura del edificio, lo que ha supuesto un considerable aumento de la actividad artística, con una programación ambiciosa y diversa. Este esfuerzo se ha visto reflejado en una asistencia récord de 215.247 personas, un dato que triplica el del año anterior (89.164). Una tendencia que sigue en progresión este año, con una cifra de asistencia, a día de hoy, de 106.644 personas, es decir, desde hace poco más de cuatro meses.

"ÉXITO ARTÍSTICO Y DE ASISTENCIA"

Este "éxito artístico y de asistencia" se ha producido en un contexto marcado por diversas circunstancias extraordinarias que han tenido impacto económico, entre las que citan las devoluciones de entradas e indemnizaciones motivadas por cancelaciones debido a la dana y el incendio en Campanar; cesiones gratuitas de espacios para actividades solidarias en respuesta a ambas emergencias, "como muestra del compromiso social" del Palau; pagos pendientes correspondientes a ejercicios anteriores (2022-2023) que han sido regularizados en el presente ejercicio; incremento del gasto de personal derivado de la recuperación de la plantilla tras años de actividad limitada y cierre y gastos de mantenimiento del edificio derivados de "una mala gestión del equipo de gobierno anterior".

Todo ello, exponen, ha afectado la cuenta económica-patrimonial, "que no debe interpretarse de forma aislada ni como signo de mala gestión, sino como reflejo de un proceso de recuperación, consolidación y expansión que ha exigido una inversión decidida por parte del Palau".

Por su parte, desde Compromís han subrayado el resultado negativo de 1.848.794,64 euros en la cuenta económica-patrimonial, que señala la variación de los Fondos Propios de la entidad producida en ese periodo a consecuencia de sus operaciones de naturaleza presupuestaria y no presupuestaria. En este caso, si los gastos y pérdidas superan los ingresos y ganancias, quiere decir que la entidad "no ha generado suficientes ingresos para financiar los gastos, hecho que provoca un desahorro".

"Desde Compromís hemos preguntado por los motivos por los cuales el Palau de la Música no solo no ha conseguido ningún ahorro limpio, sino que arrastra casi 2 millones de euros en gastos y pérdidas económicas, pero no hemos recibido ninguna explicación coherente por parte de la dirección ni de la presidencia del Palau", ha comentado la coportavoz de Compromís València y exconcejal de Cultura, Gloria Tello.

Este grupo municipal también se ha interesado por el retraso en la ejecución de las obras de impermeabilización anunciadas por la alcaldesa y el concejal de Cultura y que se iban a licitar "de manera urgente durante el año 2025", a pesar de que, según la coalición, "no contaban con dotación presupuestaria para hacerlo". Sin embargo, "no se ha aportado ningún argumento más allá de recordar que no será hasta 2027 cuando presuntamente empezarán", apuntan.

"Así pues, a las pérdidas que reflejan las cuentas en su primer año de gestión integral, hay que sumar el retorno al abandono de las instalaciones por parte del Partido Popular. No hicieron nada para mantener el edificio en 24 años de gobierno de Rita Barberá, hasta el punto que nos cayó el techo encima, y después de las únicas obras de mantenimiento hechas por el gobierno de Joan Ribó, Catalá dejará la alcaldía después de 4 años sin hacer ningún mantenimiento al Palau. En ese sentido no se les puede negar la coherencia: el PP no quería y cuidaba el Palau de la Música antes, ni lo quiere y cuida ahora", ha lamentado Tello.

DENOMINACIÓN

En cambio, el gobierno de Catalá sí que ha apostado por cambios superficiales, como el de la denominación, aprobado hoy, pasando de 'Palau de la Música, de la Orquesta de València y de Congresos' a solo 'Palau de la Música'. "De manera simbólica, la revisión de los Estatutos del Palau que hoy aprueba el gobierno del PP con nuestro voto en contra, viene a modificar la denominación oficial del organismo, que mientras históricamente ha reflejado sus diferentes fines y actividades principales ahora pasará a denominarse únicamente 'Palau de la Música'".

Y lo hace, precisamente, en el mismo momento en que se integra la Mostra y las competencias relativas al audiovisual. "Sin sede propia, sin estructura administrativa y sin contar ni siquiera con una referencia en la denominación del organismo que lo integra, la Muestra queda totalmente invisibilizada", ha lamentado Tello.