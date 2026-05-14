El Palau de la Música consolida su crecimiento con más presupuesto y personal y con récord de asistencia

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VALÈNCIA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Palau de la Música de València, tras haber superado las dificultades sobrevenidas por los cuatro años de cierre de sus salas, ha consolidado desde la reapertura en octubre de 2023 una etapa "de crecimiento, estabilidad y proyección artística" marcada por el incremento presupuestario, el refuerzo de la plantilla, la recuperación de la actividad internacional de la Orquesta de València y una programación "que ha vuelto a situar a la institución entre los grandes centros musicales europeos".

Así lo ha señalado el consistorio en un comunicado este jueves, en el que se celebra el Consejo Rector del organismo autónomo municipal. Desde octubre de 2023, el Palau ha incrementado de manera sostenida su presupuesto y ha impulsado una "profunda reorganización interna orientada a reforzar tanto la actividad artística como la estructura laboral".

De acuerdo con las cifras, el presupuesto definitivo del Palau pasó de 15,53 millones de euros en 2023 a 21,07 millones en 2024, un 35% más; a 24,05 millones en 2025 y 23,57 este año. En el ámbito de personal, la plantilla ha pasado de 195 trabajadores en 2023 a 237 en 2026, mientras que la plantilla de la Orquesta de València ha crecido de 87 a 99 músicos, con la incorporación de 12 nuevos profesores.

Además, se ha desarrollado una Oferta Pública de Empleo con la totalidad de las plazas disponibles y "se han recuperado puestos de trabajo que se habían perdido en la anterior legislatura", señala el consistorio. A esto se suma un plan extraordinario de reducción de la temporalidad, con una oferta pública específica de 25 plazas publicada en 2025. Paralelamente, la institución ha gestionado en estos años contratos por valor de más de siete millones y medio de euros vinculados a programación, servicios y actividad cultural.

La programación artística ha recuperado la presencia de grandes orquestas internacionales y directores de prestigio y una "intensa" actividad de música de cámara y recitales con grandes solistas internacionales. La Orquesta de València, bajo la dirección de su titular Alexander Liebreich, ha compartido programación con directores y artistas de referencia mundial como Gustavo Dudamel, tanto junto a la propia Orquesta de València como con la Orquestra de la Comunitat Valenciana.

La programación también ha contado con la presencia de Jordi Savall y La Capella Reial de Catalunya, Juanjo Mena al frente de la Orquesta Sinfónica de Madrid, así como destacadas formaciones internacionales como la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks con Sir Simon Rattle, la London Symphony Orchestra, la London Philharmonic Orchestra, la Filarmónica de Múnich, Pygmalion dirigida por Raphaël Pichon o la Akademie für Alte Musik Berlin junto a Francesco Corti.

Al mismo tiempo, el Palau ha reforzado su compromiso con la creación e interpretación valenciana, con una presencia destacada de compositores, intérpretes y agrupaciones dentro de la programación regular. Entre los artistas y formaciones impulsadas en estos años destacan Capella de Ministrers, Spanish Brass, Amores Grup de Percussió, Grup Instrumental de València, Quintet Cuesta y solistas como Carlos Apellániz, Carles Marín o Xavier Torres, entre otros.

Noobstante, la internacionalización de la Orquesta de València ha sido uno de los grandes ejes de esta etapa, en la que ha actuado en el Auditorio Nacional de Música dentro de la temporada oficial de la Orquesta y Coro Nacionales de España y ha debutado en el prestigioso Musikverein dentro de la programación de Jeunesse, uno de los promotores musicales más importantes de Europa.

Estas actuaciones internacionales no se han realizado mediante el alquiler de salas, sino por contratación directa de los programadores. De esta forma, "mientras en otras ocasiones el Palau debía asumir costes superiores a 15.000 euros para actuar fuera, ahora es la propia institución la que recibe honorarios por sus actuaciones internacionales", ha señalado el consistorio.

RÉCORD DE ASISTENCIA

Las cifras de asistencia al auditorio evidencian una evolución "positiva y sostenida": en 2023, 89.164 asistentes; 206.386 en 2024; 229.472 en 2025 mientras que en 2026, hasta el 13 de mayo, el Palau ya ha registrado 98.657 asistentes, "unos datos que apuntan a mantener los elevados niveles de participación y respuesta del público alcanzados en los últimos ejercicios".

Para el consistorio, esta evolución "refleja tanto la recuperación del público tradicional como la incorporación de nuevos espectadores, especialmente en ciclos específicos, conciertos extraordinarios y actividades abiertas a nuevos formatos y públicos".