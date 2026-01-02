El Palau de la Música de València cierra 2025 con cerca de 229.500 espectadores

VALÈNCIA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Palau de la Música de València ha cerrado 2025 con la asistencia de 229.472 espectadores para disfrutar de la programación que este recinto ha ofrecido a lo largo de ese ejercicio, según ha informado el ayuntamiento de la capital valenciana en un comunicado. El consistorio ha precisado que la Sala Iturbi acogió a 203.296 espectadores y que por la Sala Rodrigo pasaron 16.487 asistentes.

El director del auditorio, Vicente Llimerá, ha resaltado la afluencia de público registrada. "No podemos estar más satisfechos de los resultados de asistencia de este 2025. No solo continuamos creciendo y superando las cifras del año pasado, sino que es especialmente significativo el fuerte incremento registrado en el último trimestre, con numerosos conciertos de abono y de otros ciclos con localidades agotadas", ha expuesto.

En el último trimestre de 2025 se registró un aumento de asistencia de cerca del 90 por ciento respecto al mismo periodo de 2024. En concreto, en los tres últimos meses del año que acaba de cerrar se contó con la presencia de 24.590 espectadores frente a los 13.107 de la temporada pasada.

Llimerá ha destacado también las "circunstancias especiales vividas este año", entre ellas, "el cierre temporal de la Sala Iturbi por las reparaciones del techo, así como cancelaciones derivadas tanto de las alertas meteorológicas como de la situación geopolítica, como ocurrió con el concierto de Gustavo Dudamel". "A pesar de todo, el público ha respondido de manera ejemplar", ha apuntado.

El responsable del Palau de la Música ha valorado así la "gran fidelidad" de estos espectadores. "Estamos profundamente agradecidos y comprometidos para continuar ofreciendo la mejor programación posible", ha asegurado.

Desde el inicio de 2025 y a través de los diversos ciclos y programación extraordinaria diseñados por el propio auditorio, por la Sala Iturbi han pasado 203.296 personas "gracias a diversos llenos absolutos con prácticamente la totalidad de los programas de la Orquesta de València y Alexander Liebreich", ha añadido el Ayuntamiento.

En este sentido, ha destacado el primer acto de La Valquiria de Wagner, las sinfonías nº 3 y nº 9 de Mahler, el Réquiem de Mozart o Así habló Zaratrusta de Strauss. Igualmente, ha citado las actuaciones de la Münchner Philharmoniker y Hilary Hahn, la Orquesta Sinfónica de la WDR de Colonia con Pablo Ferrández y Andrés Orozco-Estrada, la London Philharmonic y Vladimir Jurowski, la Rias Kammerchor Berlin y Akademie für Alte Musik Berlin, la Wiener Symphoniker, MusicaAeterna y Teodr Currentzis, Royal Philharmonic y Vasily Petrenko o la Chamber Orchestra of Europe, María Dueñas y Antonio Pappano.

Además, ha citado otras formaciones que han abarrotado la sala, fuera de abono, como la Orquesta Belles Arts y José Vicente Ramón Segarra, la Film Symphony Orchestra, y la Banda Sinfónica Municipal, dirigida por su titular, Cristóbal Soler, con el Concierto de Navidad.

A esto se suma el "lleno absoluto" en la actuación de Michel Camilo&Tomatito o los conciertos en los Jardines del Palau, en el tradicional Festival de Jazz. Desde la administración local han resaltado también el Ciclo de Órgano, que "ya en su tercera edición ha registrado una asistencia media de 1.100 personas".

Por su lado, la Sala Rodrigo ha registrado la asistencia de 16.487 personas en todas las actividades propias ofrecidas en la programación del Palau. Todos los programas de 'Las Artes en Paralelo' se han llenado.